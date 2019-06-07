Sivasspor Alper Potuk'u istiyor!

Sivasspor 1 yıl daha sözleşmesi olan Alper Potuk için Fenerbahçe ile masaya oturacak. Sarı-Lacivertli yönetimin Sivasspor’a kolaylık sağlayacağı belirtildi.

07 Haziran 2019, Cuma 08:30
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Sivasspor Alper Potuk'u istiyor!

Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay ile prensipte anlaşmasının ardından Çalımbay, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Alper Potuk ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa iki oyuncuyla da yeniden çalışmak isterim" dedi. Fenerbahçe yönetiminin de Alper için Sivasspor'a kolaylık sağlamaya hazır olduğu öğrenildi.

FENER İÇİN FIRSAT

1 yıl daha sözleşmesi olan Fenerbahçe'de forma şansı çok az olan Alper'in cüzi bir bedel karşılığında Sivasspor'a verilmesi planlanıyor.

Kaynak: Takvim

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