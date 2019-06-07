Sivasspor'un teknik direktör Rıza Çalımbay ile prensipte anlaşmasının ardından Çalımbay, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Alper Potuk ve Aatif çok sevdiğim iki eski oyuncum. Şartlar sağlanırsa iki oyuncuyla da yeniden çalışmak isterim" dedi. Fenerbahçe yönetiminin de Alper için Sivasspor'a kolaylık sağlamaya hazır olduğu öğrenildi.

FENER İÇİN FIRSAT

1 yıl daha sözleşmesi olan Fenerbahçe'de forma şansı çok az olan Alper'in cüzi bir bedel karşılığında Sivasspor'a verilmesi planlanıyor.

Kaynak: Takvim