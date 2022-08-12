Sivas Belediyespor’dan 2 transfer birden

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sivas Belediyespor’da transfer çalışmaları sürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, Darıca Gençlerbirliği forması giyen genç orta saha oyuncusu Çağrı Oğuz’u transfer etti. 1993 doğumlu futbolcu, Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas Belediyespor, İstanbulspor’un başarılı sağ bek oyuncusu Arda Belen ile de 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı. 2001 doğumlu başarılı sağ bek oyuncusu için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlendi. İmza törenine, Kulübün 2. Başkanı Taner Karabal, Alt Yapı Sorumlusu Sefer Kılcı ve yeni transferler Çağrı Oğuz ile Arda Belen katıldı.

Kulüp 2. Başkanı Taner Karabal, transferlerin Sivas Belediyespor camiasına ve futbolculara hayırlı olması temennisinde bulundu.

SİVAS (İHA)