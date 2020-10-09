Sivas Belediyespor ile Serik Belediyespor ilk kez karşılaşacak

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sivas Belediyespor, yarın sahasında ligin 4. müsabakasına çıkacak. Serik Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.

Yarın saat 14.30’da başlayacak olan Sivas Belediyespor-Serik Belediyespor karşılaşması, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda oynanacak. Mücadelede Malatya bölgesi hakemlerden Furkan Bakan düdük çalacak.

Sivas Belediyespor ile Serik Belediyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha hiç birbirlerine rakip olmazken, ilk müsabakalarını yarın oynayacaklar.

2. Lig Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor 1 puanla 16. sırada yer alırken, Serik Belediye ise 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

İHA