Çin'in en büyük şehri Şanghay'da artan vakalar nedeniyle kademeli kapanmaya gitti. 28 Mart'ta ilan edilen kapanma sonrası vakalarda istenen düşüş yaşanmadı. Çin koronavirüs pandemisi için "sıfır vaka" politikasını uyguluyor. Uygulamanın içinde toplu testler, seyahat kısıtlamaları ve karantina gibi önlemler bulunuyor. Bu süreçten futbol dünyası da etkilendi.

Çin ekibi, Çangçun Yatai, karantina nedeniyle geçtiğimiz ay turnuvadan çekildiğini duyrmuştu. Asya Şampiyonlar Ligi'nden çekilen ikinci takım ise Shanghai Port oldu. Shanghai Port, grupta Japonya'nın Vissel Kobe, Hong Kong'un Kitchee ve Tayland'ın Chiangrai United takımlarına karşı mücadele edecekti

Shanghai'nin çekilme sebebi ise seyahat kısıtlaması oldu. Kısıtlama nedeniyle Tayland'da yapılacak grup müsabakalarına katılamayacağını belirtti. (Skorer)