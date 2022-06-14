Sesi Görenler Milli Takımımız, yarı final biletini kaptı

A Grubu'ndaki ilk maçında Çekya'yı 9-0 yenen, ikinci karşılaşmasında Fransa'ya 2-1 mağlup olan Sesi Görenler Milli Takımı, üçüncü müsabakasında Yunanistan'ı 3-0 yenmeyi başardı. Gruptaki son maçında organizasyona ev sahipliği yapan İtalya'yı Celal Çoban'ın golüyle 1-0 mağlup eden Milliler, adını yarı finale yazdırdı.

Ay-Yıldızlılar, yarı finalde yarın B Grubu'ndan çıkan İngiltere ile karşı karşıya gelecek. Sesi Görenler Milli Takımımız, yarı finale yükseldiği için, ilk 5 takım kontenjanına ayrılan 2023 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını da kazandı. İtalya'daki IBSA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan takım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma vizesi de alacak. Görme Engelliler Milli Takımımız, daha önce bir kez Avrupa Şampiyonluğu kazanmış, iki kez de Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı göstermişti.

Sesi Görenler Milli Takımı'nı tebrik eden Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, "Bizlere desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Futbol Federasyonu'na ve TFF Engelliler Koordinatörümüz Sayın Ömer Gürsoy'a teşekkür ederim.'' diye konuştu.