Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından birçok teknik direktörle irtibat kuran ve Tolunay Kafkas ile el sıkışma noktasına gelen Yeni Malatyaspor, yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmamış ve rotayı Kemal Özdeş'e çevirmişti. Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Özdeş, yapılan görüşmeler sonunda sarı-siyahlılara "evet" dedi ve resmi sözleşmeye imza attı. Yeni Malatyaspor sezon sonuna kadar Kemal Özdeş ile yoluna devam edecek.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kemal Özdeş’in resmi sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile anlaşmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.