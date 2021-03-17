Sergen Yalçın: Son ana kadar her şeyimizi vereceğiz

Sergen Yalçın'ın maç sonu yayıncı kuruluşa ifadeleri şu şekilde:

Yarı finale yakışı bir mücadele oldu. İki takım da savaştı ve herkes iyi niyetliydi. Herkesi tebrik ediyorum. ilk yarı bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarı oyunu Başakşehir'e verdik ve sonunda 2 gol yedik. Uzatmaları biz çok daha iyi oynadık. Fizik açıdan da güçlü olan bizdik.

Kafamda bir maç oynamadım. Sadece Başakşehir maçına konsantre olduk. Hiçbir zaman sonraki maçları düşünmüyoruz. Biz önümüzdeki maçları düşünüyoruz. Yaklaşık 10 senedir kupayı kazanmamış bir camiayız biz. Ama finale daha çok var. Şu anda her şeyimizi lig maçına vereceğiz.

Fenerbahçe'nin maç kaybetmesi onların kötü bir takım olduğu anlamına gelmez. Çok iyi bir takım. Bu oyun hatalar oyunu. Oyuncularımız yoruluyor. Hataya açık şekilde oynuyorlar. Umarım ligin sonuna istediğimiz şekilde gireriz. Aboubakar'da ciddi bir problem var mı bilmiyorum. Umarım yoktur. Herkese ihtiyacımız var. Hepsi çok önemli.

Puan avantajımız var ama 11-12 maçlık bir süreç var. Şampiyonluk konuşmak için çok erken. Her yerde başka bir savaş var. Herkes herkesi yenebiliyor. Bence çok büyük bir avantajımız yok. Taraftarımız merak etmesin. Bu takım son dakikaya kadar neyi varsa verecek ev mücadele edecek.







