Sergen Yalçın: Bu sonucun sorumlusu benim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’in 3. haftasında dün akşam Konyaspor’a karşı deplasmanda aldıkları 4-1’lik yenilginin kendilerini üzdüğünü söyledi. Koronavirüs tedavisini atlatmasının ardından takımının başına geri dönen Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımın organize ve iyi bir oyun çıkararak galibiyeti elde ettiğini dile getirdi. Yalçın, “Oynadığımız oyunun açıklamasının olacağını düşünmüyorum. Bizim açımızdan açıklanacak bir yanı yok. O yüzden oyun anlamında kendi açımızdan bir şey söylemem gerçekten çok zor. Ağır bir mağlubiyet aldık. Öncelikle bununla ilgili camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz” diye konuştu.

‘İnşallah bir daha yaşanmaz’

Ekip olarak önlerinde daha zorlu günler olacağını ve bir an önce bunun altından kalkmaları gerektiğini söyleyen Yalçın, “Önümüzdeki hafta bu oyun ve skorun altından kalkmak için çok ciddi çalışmamız gerekecek. Oyunla ilgili çok üzgünüz. Bizim için iyi bir gün olmadı. Zor bir dönemden geçiyoruz ve geçerken de bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Buraları çözmeye çalışacağız. Kolay olmayacak ama elimizden geleni yapacağız. Alınan skorun ve oynanan oyunun çok da bahane edilecek tarafı yok. Belki sezonun başı olması bizim için bir avantaj. Belki herkesin aklı başına gelir. Herkes için talihsiz bir 90 dakika oldu. İnşallah böyle bir maç tekrar yaşanmaz” dedi

‘Bahane üretmek istemiyorum’

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rio Ave’yle oynadıkları maçtan 2 gün sonra Konya deplasmanına tam hazır olmadan çıktıklarını söyleyen Sergen Yalçın, “Perşembe günü tabii ağır bir maç oynandı. Ancak bu tür konularda çok bahane üretmek istemiyorum. Mesela orada oynatmadığımız bir sürü oyuncu vardı. Çok da sahanın içerisine girmek istemiyorum. Bu takımın teknik direktörü benim. Oynanan oyunun da sorumlusu benim. Mağlubiyetin de sorumlusu benim. Biz bunu telafi etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” sözlerini sarf etti.



