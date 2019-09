Şenol Güneş: Her maçı kazanmak istiyoruz

"100'ler kulübüne girmek önemli"

Olgucan KALKAN - Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - A Milli Futbol Takımı'nın Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş bir basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş, "Hedefimiz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gitmek. Gücümüz ve inancımız var. Hayata geçirmek için ele ele vermemiz gerektiğiniz söylemiştim. Sevgi ve cesaret karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar bizde var. Taraftarımızın sinerjisi ile daha fazla olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı arttırdığımızı düşünüyoruz. İnşallah 2020'ye gittiğimizde genç olan tecrübeleri daha da artar. Yarışın ortalarına gidiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibin gücü ne olursa olsun saygı duyuyoruz. Kağıt üzerinde 136'ncı sırada bulunuyorlar. Bizim tek amacımız rakip kim olursa olsun sahadan 3 puan ile ayrılmak, güzel futbol oynamak. Biletlerin tükenmesi sevindirici. Anadolu'dan İstanbul'a geldik. İstanbul'dan Avrupa'ya gideceğiz. Halka ile iç içeyiz" ifadelerini kullandı.

"100'LER KULÜBÜNE GİRMEK ÖNEMLİ"

Emre Belözoğlu'nun 100'üncü maçına çıkacak olmasını değerlendiren Güneş, şöyle konuştu: "Emre 100'üncü maçını tamamlamış olacak. Daha önce 100'üncü maçına çıkan Arda da ödülünü alacak. 100'ler kulübüne girmek önemli. Teşekkürü hak ediyorlar. Rakibimizde de Lima 123 defa milli oldu. Uluslararası deneyimi olan bir stoper, 39 yaşında."

Yarınki maçta ellerinden geleni yapmak istediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Rakip koşan, topa doğru savunmayı iyi yapabilen bir takım. Grupta en fazla sarı kartı gören takım. Cengiz antrenmanda sakatlandı. Dorukhan iyiye gidiyor. Nazım sakat. Okay bizimle olmayacak. Herkesin sevdiği daha sevebileceği takımımızın iyi oyunla bu sevgiyi artıracağını düşünüyorum. Yarın bu sevgiye, futbol beklentisine cevap veren bir takım görmek istiyorum" dedi.

"KUCAKLAŞMAK İÇİN YARINI BEKLİYORUZ"

Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez ile ilgili yorum yapan Şenol Güneş, "Genç bir teknik direktör. Eski bir kaleci. Uzun zamandır takımla beraber. İki maç yaptık, 5-0 ve 2-0 kazanmıştık" diye konuştu.

Taraftarlarla kucaklaşmak için yarını beklediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, basın toplantısının kalan bölümünde şu ifadeleri kullandı: "Sadece milli takım seviliyor. Sevilmeye devam etsin. Biz de kucaklaşmak için yarını bekliyoruz. Yarın kırmızı beyaz forma ile kapalı gişe bekliyoruz. Bütün kulüplere eşit mesafedeyiz. Çekişmeleri görüyoruz, üzülüyoruz. Kulüplerimiz bizim için önemli. Milli takım bütün kulüplerin üstü. Onları yok saymayız. Biraz daha şiddetten uzak bir ambiyans istiyoruz. Şenliklerin olduğu ortamlar bekliyoruz."

"ANDORRA'NIN BÜTÜN OYUNCULARI YÜREKTEN OYNUYOR"

"Benim izlediğim kadarıyla koşan ve dinamik bir takım. Hızlı hareket ediyorlar. Oyun kurgusu bakımdan sıkıntısı var. Savunma ağırlıklı oynuyor. Bütün oyuncular yürekten oynuyor. Hızlı oynayıp, çok çabuk top çevirmeliyiz. Motivasyonları bize karşı yüksek olacak. Sezona 3 tane lig maçı oynayarak başladık. Yetenek olarak daha üst seviye olduğumuzu biliyoruz. Bunların hepsini sahada göreceğiz. Bizim için önemli olan 3 puan, güzel oyun her şeyin başı."

"KUTUPLAŞMAYI SEMİYORUM, BİZİM BU BATAKLIĞI KURUTMAMIZ LAZIM"

"Kutuplaşmayı ben sevmiyorum. Siz de sevmezseniz sorun olmaz. Şiddet ve nefreti söyleyenler içinde boğulmalı. Hayır bunlar prim yapıyorsa hem size hem bize yazık. Yabancı oyuncu, uygulamalar, cezalar konuşulduğu zaman Türkiye adına burada mücadele eden futbolculara haksızlık olur. O kadar sığ tartışmamız var ki her şey yerinde ve zamanında olmalı. Tabii yabancı oyuncu konuşulmalı, kulüplerin sorunları konuşulmalı, futbolun geleceği konuşulmalı bunun için adımlar atılmalı, hep beraber yapmamız gerekir. Bunu yapmak mı istiyoruz; karmaşadan, bataklıktan faydalanmak mı istiyoruz? Bizim bu bataklığı kurutmamız lazım. Bu konuşmaların faydası yok. Fatih hoca Türkiye'nin değeri. Ceza almasını istemem. Almasına da üzülürüm. Hata yapmasını da istemem."

"OYUNUMUZLA FARK YARATMAMIZ GEREKİYOR"

"Biz çalışmalarımızı geldiğimizden beri yapıyoruz. Geçen gün de bir organizasyona katıldık. Halkın içinde sevildiğimizi, sahiplenildiğimizi gördük. Ülkemizi temsil ediyoruz. Hazırlıklar yapıldı. Oyuncuların heyecanının, coşkusunun olduğunu düşünüyorum. Kampa 11 sakatla başladık. 8 tanesi bizimle olmayacak. Hiç de gündeme getirmedim. Oynayacakların yetişeceğini düşünüyorum. Biz Fransa maçına da böyle çıktık. İzlanda maçında ilk yarı olumsuzdu. Üzülürsek hep beraber, sevinirsek hep beraber yapacağız. Herkes daha dikkat ederse bundan hepimiz besleniriz. Oyuncularımın ambiyansı iyi. Futbol sahada oynanıyor. Andorra da Macaristan'ı mağlup etti. Galibiyet sayıları düşük ama böyle maçlarda galibiyetle alabiliyorlar. Oyun kurma konusunda sıkıntıları var. Uzun topla oynuyorlar. Biz de buna hazırız. Oyunumuzla fark yaratmamız gerekiyor."

"BÜYÜK İHTİMALLE EMRE OYNAYACAK"

"Ozan Tufan dün takımla birlikte antrenmana çıktı. Beklediğimizden iyi döndü. Ancak yarın maça onla başlama ihtimalim az. Riske etmek istemiyorum. Dorukhan da bugün idmana çıkacak. O bölgede Emre oynayabilir. Büyük ihtimalle de öyle olacak. Düşüncem o yönde."

"OLUMSUZ DÜŞÜNÜRSEK HER ŞEY OLUMSUZ OLUR"

"Olumsuz düşünürsek her şey olumsuz olur. Düşünceniz niyetinize bağlıdır. Bunun kitlesel hale dönüşmesi hepimize bağlı. Olumsuz bir şeye müdahale etmezseniz, bu zamanla sizi yok eder. Milli takım kırmızı beyaz giyiyor. Ülkeyi temsil ediyor. Tepki olması gibi bir durum beklemiyorum. Olursa da oyuncu sahada işini yapacak. Hepimiz bir imtihandan geçiyoruz. Birlikte bir şeyleri güzel yapacağız. Güzel bir saha, ambiyansı olan bir stat. Sadece zeminde ufak tefek sıkıntılar var. Yarın Türkiye'nin her yanından gelen taraftarlar her şeyi coşkuya dönüştürsünler. Güzel hareketleri alkışlasınlar. Olumsuz bir durum yok. Olsa buraya gelmezdik zaten. Türkiye'nin her tarafına gideceğiz. Doğuya da batıya da gideceğiz. Bu ülkenin her tarafına bir çiçek dikmeliyiz."

"BUNLARIN HEPSİ ONLAR İÇİN BİR İMTİHAN"

"Kadro zaten genişti. Genç bir takım var. Genç takımı, genç yaşında tecrübeli hale dönüştürmek istiyoruz. Bunların hepsi onlar için bir imtihan. Onları uluslararası alanda desteklemek gerekiyor. Bu oyuncuları biz yetiştirdik. Dışardan gelmediler. Yarın 2 oyuncu kadro dışında kalacak. Mevki olarak sıkıntımız yok. Burak, Hasan Ali, Ozak Kabak, bu maçta kadroya alamadığımız oyuncular. Oğuzhan'ı aldık. Cengiz dün sakatlandı. Nazım'a bir darbe geldi. Dorukhan ve Ozan da takımlarından sakat geldi. Biz burada tedavi edip, dinlendiriyoruz. Burada oynayıp, kulüplerine hazır gitsinler. Cengiz'e üzüldüm. Basit bir pozisyonda sakatlandı. Cengiz, İtalya'da başarının adımlarını atıyor. Hepsi öyle. Yarın kadroda yer alacak oyuncuların yeterli olacağını düşünüyorum."

"UĞURCAN YÜKSELEN BİR DEĞER, ANCAK MERT İLE BAŞLAYACAĞIZ"

"Uğurcan yükselen bir değer. Ona güvenimiz var. Ama yarınki maçta Mert ile başlamayı düşünüyorum. Bu Uğurcan'ın eksik olduğu anlamı gelmez. Gün gelecek o da kaleye geçecek. Koysam oynar mı? Oynar. 2 gün sonra bir maçımız daha var. Burada oynattığımız isimlerin bazılarını orada oynatmayacağız. Her zaman olmaz bu. Orta sahada ve savunmada değişiklikler olacak. Uğurcan oynayabilirdi. İyi durumda. Çok memnunum. İnşallah daha iyi olacak."

