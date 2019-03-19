Sekiro: Shadows Die Twice’ın diriliş sistemi detaylandırıldı

Conkey PlayStation Blog‘a verdiği demeçte: “Bu fikrin amacı oyuncuların kırılgan ama güçlü bir şinobi olarak yoğun bir mücadeleye devam etmesini sağlamaktı. Ayrıca, oyunculara düşmanlar üzerinde sahte bir güvenlik hissi olarak ölümü kullanma fırsatı veriyor. Bazı zeki oyuncular fark etmiş olabilirler, ancak E3 / Gamescom demosunda özellikle bu avantajı elde etmek için kendi ölümünüze neden olan bir bileşen de bulunuyordu.” ifadeleriyle dirilme mekaniğini açıkladı.

Conkey ayrıca Dirilme sisteminin mücadeleye darbe vuracağından endişe duyanlar için Sekiro: Shadows Die Twice‘ta bunun olmasını engellemek için ayarlamalar yapıldığını ekledi: “Önceki görüntülerde karşılaştığınızdan daha farklı bir akış sağlarken, beklediğiniz zorluk seviyesi çok sağlam.”

Sekiro: Shadows Die Twice oyuncuları çeşitli savaş taktiklerini kullanabilecekler ve bu sayede düşmanlara eşsiz şekillerde öldürebilme fırsatı yakalayacaklar. (Psoyun.com)