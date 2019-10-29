Scout ekibi mesaiye başladı

Ara transfer için şimdiden kolları sıvayan Galatasaray’da, Fatih hocanın scout ekibiyle bir araya geldiği ve yapılacak takviyeler doğrultusunda bir oyuncu havuzu oluşturulmasını talep ettiği öğrenildi. Terim’in özellikle genç ve gelecek vaat eden birkaç oyuncu transferi istediği belirtildi.