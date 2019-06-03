İsmet Taşdemir yönetiminde Play-Off’a kalan, ancak Sakaryaspor’a elenerek büyük bir hüsran yaşayan Samsunspor’dan dev adım... İlk olarak teknik direktörlük koltuğu için kolları sıvayan Kırmızı-Beyazlılar, bombayı patlattı, İrfan Buz’la anlaştı. Bursaspor ve Gençlerbirliği’nde çalıştıktan sonra Yeni Malatyaspor’u şampiyon yaparak tarihe geçen, son olarak Osmanlıspor’da görev yapan İrfan Buz’u uzun süredir ikan etmeye çalışan Karadeniz ekibi, sonunda mutlu sona ulaştı.

Başarılı çalıştırıcıya 3 yıllık bir sözleşme önerildi, hedef 2 yılda Süper Lig olarak belirlendi. Buz’la önümüzdeki günlerde ses getiren bir törenle sözleşme imzalanması bekleniyor.