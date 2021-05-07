Şampiyonlar Ligi için büyük tehlike: Chelsea...

Şampiyonlar Ligi’ndeki Manchester City-Chelsea Finali, maçın İstanbul’da oynanacak olmasının dışında bizi bir konuda daha yakından ilgilendiriyor. Türk takımlarının son yıllarda Avrupa’da başarısız sonuçlar alması nedeniyle UEFA sıralamasında ilk 10’un dışında kaldık, 11. basamağa geriledik. Lig şampiyonumuzun Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılması için kritik bir şart var: Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak takımın, kendi ligini Devler Ligi potasında bitirmesi.

Finali rahat izleriz

Premier Lig’de zirvede yer alan Manchester City bunu garantiledi. Chelsea ise şu anda sınırda, 4. sırada yer alıyor. Maviler en yakın rakibinin 3 puan önünde. Ancak fikstürü zorlu. Tuchel’in öğrencileri ligde kalan 4 maçta Manchester City (d), Arsenal, Leicester ve Aston Villa (d) ile oynayacak. Chelsea ligi ilk 4’te bitirirse, şampiyonumuzun Devler Ligi’ne gruplardan başlaması garanti olacak. 29 Mayıs’taki finali rahat bir şekilde izleyeceğiz.

Kötü senaryo: Play-Off

Aksi bir senaryo gerçekleşirse, Şampiyonlar Ligi Finali, Türk futbolu için son derece önemli bir hale gelecek. Chelsea’nin Premier Lig’de ilk 4 dışında kalması halinde, finalde Manchester City’yi tutacağız. City kazanırsa, Süper Lig Şampiyonu, doğrudan Devler Ligi biletini alacak. Chelsea’nin kupayı kazanması halinde ise şampiyonumuz, Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off turundan başlayacak.