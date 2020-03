Çalımbay, bu hafta oynayacakları Galatasaray maçı ile ilgili konuşurken, transferin en çok konuşulan isimleri olan Mert Hakan ve Emre Kılınç ile de ilgili sürpriz açıklamalara imza attı.

'Her türlü önlemi alacağız'

Biz öncelikle tabii ki kendi oyunumuzu oynayacağız. Bugüne kadar nasıl gelmişsek yine aynı şekilde oynayacağız ama tabii ki önlem alacağımız oyuncular var Galatasaray’da. İyi bir çıkış yakaladılar. İyi oyunculara sahipler. Bunların hepsini biliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz yani her türlü önlemimizi alacağız.

Şampiyonluk yarışı

Bana göre tüm takımlar zorlayacak çünkü herkesin zor maçları var kolay maçları yok. Bizim şimdi önümüzde Galatasaray maçı var arkasından diğerleri var ama Başakşehir- Trabzon ile oynuyor Galatasaray ile oynuyor örnek mesela Trabzon’un bir sürü maçı var, çok zor maçları var. Onun için herkesin zor maçları var herkes zorlanacak. Şu takıma zorlanırız diye bir şey yok yani. Her takım her maç zor. Çünkü düşmeye oynayan takımlar da var ve onlar ile de maçlarımız var. O maçlar daha değişik daha sürprizli geçiyor.

Transfer açıklaması

Bizi yapacağımız takviyeler çok önemli. Yaptığımız takviyeler de çok önemli. Bizim öyle üst düzey paralar verip takviye alma şansımız yok. Bizim kadromuza uyacak, maddi açıdan da sıkıntı yapmayacak, takıma sorun yaratmayacak arkadaşları almaya çalışıyoruz. Bizim çıkarıp 1 milyon 2 milyon Euro verip oyuncu alma şansımız yok. Biz zaten hep aynı şekilde gittik. Sezon başı da bonservis verip oyuncu yoktu. O yüzden biz mütevazi bir şekilde gitmeye çalıştık. Şu anda da aynı şekilde devam ediyoruz.

Mert Hakan ve Emre Kılınç sözleri

Bu haberler Galatasaray maçından önce çıkartmaları iyi bir şey değil. Hem Galatasaray camiasına zarar veriyorlar hem de Mert Hakan ve Emre’ye de zarar veriyorlar. Bunların hepsi bilinçli oyuncular yani ne yaptıklarını çok iyi bilen oyuncular. Hani şimdi bunlara aldırış etmezler onlar ama sezon başı tabii ki istedikleri yere gidebilirler. Çünkü bonservis bedeli yok. Burada mukaveleleri devam etmiyor. Burayı tercih etmezler ise istedikleri yerlere rahatça gidebilirler.

Şöyle söyleyeyim ben ikisinin de kalmasını istemem. Çünkü onlar hedef olarak zaten yukarıyı seçmişler. Onun içinde inşallah çok iyi kulüplere gitmelerini diliyorum. Onların şu anki düşünceleri ligin bir an evvel bitip buradan daha iyi kulüplere gitmeleri.

Avrupa'dan isteyenler var. Birçok takımla isimleri geçiyor. Emre Kılınç ve Mert Hakan'ı Avrupa'dan isteyen takımlar var.

Sergen Yalçın yorumu

Bence Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe her zaman ayakta kalır. Kötü duruma düşmezler. Her zaman dik dururlar. Ters bir şey olsa bir anda yardım kampanyaları patlar vs. kulübü tekrar ayağa kaldırırlar. Beşiktaş bana göre o kadar kötü değil. Kadrosu da çok iyi. Bir sıkıntılar yok bana göre yani bu kadro çok iyi şeyler yapabilecek bir kadro.

Daha 9 tane maç var. O 9 maçı çok iyi kullanırsa sergen hoca yukarılarda iyi bir yerde bitirebilirler yani. Önümüzdeki sezon yönetim mutlaka bir şey yapar. Dediğim gibi büyük takımlara hiçbir şey olmaz kolay kolay. Onun için o takımlara kim giderse gitsin eli geniştir. İstediği oyuncuya sahip olabilir. İstediği oyuncuları bulabilir. Maddi açıdan baktığınız zamanda geçici olarak sıkıntı yaşarlar ama eninde sonunda toparlanırlar ve iyi yerlere gelirler.

Fatih Aksoy dönüyor mu?

Sözleşmesi bitiyor, dönebilir. Şu anda burada da çok iyi bir çıkış yaptı. Beşiktaş takımı ondan yararlanabilir, yararlanmaması için herhangi bir durum yok. Eğer Beşiktaş kulübü farklı bir şey düşündüğü takdirde ben de Sivasspor’da olursam eğer devam etmek isterim. Gerçekten çok iyi bir oyuncu hem de çok iyi bir insan profesyonel hem de. (Skorer)