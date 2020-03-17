League of Legends'ın (LoL) geliştiricisi ve yayıncısı Riot Games,Teamfight Tactics'in (TFT) 19 Mart 2020* tarihinde App Store ve Google Play platformlarına geleceğini duyurdu. Riot tarihindeki ilk mobil oyun olan Teamfight Tactics (TFT), bu önemli yılda Riot'un pek çok farklı platformda çıkaracağı birden fazla oyundan yalnızca biri.

Riot Games’in çok sevilen otomatik savaş oyunu, 2019 yılındaki çıkışından itibaren 80 milyon oyuncuya ulaşmış ve oyunun mobil platformlara geleceğinin açıklanması oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştı.

Riot Games oyuncuların sesine kulak verdi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TFT Ürün Yöneticisi Dax Andrus:

“TFT'nin geçen yıl PC platformundaki çıkışından beri oyunculardan aldığımız tepkiler inanılmazdı. Oyuncular sürekli bizden TFT oynamanın yeni yollarını sunmamızı istiyordu. Bilgisayar deneyimini doğru şekilde yansıtmasının yanı sıra mobil oyuncularının sevdiği incelikleri ve optimizasyon özelliklerini de taşıyan bir mobil sürümü sizinle paylaşacağımız için çok heyecanlıyız” dedi.

Ayrıca TFT'nin mobil sürümünü oynayan oyuncular, bilgisayar sürümünü tercih eden oyunculara karşı da mücadele edebilecek. TFT, kısa süre önce duyurulan “Galaksiler” içerik paketiyle birlikte mobile gelecek. Bu yeni set uzay, galaksi ve yıldız temalı LoL şampiyonlarını, kişiselleştirme seçeneklerini ve oyuncuların oyundaki sureti olan minik efsaneleri içerecek.

TFT'nin mobil sürümü, çıkış döneminde şu yeni özellikleri içerecek:

• Galaksiler Kartı ve Galaksiler Özel Kartı (oynadıkça içerik açılmasını sağlayan ücretsiz ve ücretli ilerleme sistemleri)

• Galaksiler temalı Çatapatlar (kişiselleştirilebilir hasar animasyonları)

• PC ve mobil arasında çapraz platform desteği

• Yeni oyuncu eğitim modu (mobil için)

Ayrıca TFT'nin PC sürümündeki mevcut özellikler şunlar:

• Galaksiler Minik Efsaneleri (kişiselleştirilebilir oyuncu suretleri)

• Galaksiler temalı arena görünümleri

• Dereceli

“TFT, oyuncuların bu yıl göreceği çoklu platform çalışmalarımızın yalnızca ilki”

Riot Games Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Eş Başkanı Marc Merrill, “10 yıl önce League of Legends'ı ortaya çıkardığımızda, onun dünyanın her yerinden oyuncular arasında bu kadar popüler olacağını beklememiştik,” diyor ve şöyle devam ediyor: “Şimdiyse LoL ikinci on yılına girerken orijinal, rekabetçi TFT deneyimini mobile getirmek bizi çok mutlu ediyor. Oyuncuların bu yıl göreceği çoklu platform çalışmalarımızın ilki bu olacak.”

TFT, oyuncuların LoL şampiyonlarını ve eşyaları farklı dizilimlerle kullanarak diğer yedi oyuncuyu dize getirmeye çalıştığı sekiz kişilik bir strateji oyunu. Otomatik savaş türünün lideri konumunda olan oyunda oyuncular, LoL karakterlerinden oluşan ordularını hücrelere ayrılmış oyun tahtasına yerleştirerek otomatik savaşların ardından ayakta kalan son oyuncu olmak için mücadele ediyor. 2019 yılındaki çıkışının ardından 80 milyona ulaşan oyuncu sayısıyla türün lideri haline gelen TFT, artık eğlenceli ve derin oynanışını her türden oyuncuya birden fazla platformda sunuyor.