Riot Games espor alanındaki yeniliklerini açıkladı

Riot Games Küresel Espor Lideri John Needham, Wild Rift Espor Ürün Yöneticisi Leo Faria ve Riot Games Kıdemli Espor Yöneticisi Whalen Rozelle düzenlenen etkinlikte, Riot Games’in espor alanındaki heyecan verici yeniliklerinini duyurdu.

Riot Games’in League Of Legends ve yeni esporlardaki hedefleri

Riot Games Küresel Espor Lideri John Needham, MSI 2021’in konumu olarak İzlanda’nın seçilmesi ile ilgili, kapsamlı küresel bir analiz ve araştırma yaptıklarını ve Reykjavik’in COVID yönetimi ve protokolleri, faaliyet verimliliği ve seyahat lojistiğini göz önünde bulundurarak dikkatle seçtiklerini belirtti. İzlanda'nın büyüleyici doğasının, hem League of Legends hem de VALORANT için harika bir ortam oluşturduğunu ekleyen Needham, ayrıca Riot Games’in yeni esporları ile ilgili ‘’Şu ana dek tüm esporlarımız inanılmaz ölçüde büyüdü ve taraftarlardan büyük bir destek gördü. League of Legends Esporu geçtiğimiz 10 yılda elde ettiği başarıyla bizim için harika bir yol haritası çizdi. Taraftarlarımızın, dünyaca meşhur sponsorlarımızın ve profesyonel takımlarımızın bir parçası olmaktan gurur duyabileceği gösterilere ve esporlara büyük bir yatırım yapmamız gerektiğine inanıyoruz.’’ açıklamalarında bulundu.

Wild Rift Esporu, League Of Legends ekosisteminin üzerine inşa edilecek

Wild Rift'in Espor Ürün Yöneticisi Leo Faria, Wild Rift ile ilgili yaptığı açıklamalarda Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerdeki ilk turnuvaları gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını, SEA Icon Series Sezon Öncesi Dönemi sırasında bölge liderliğindeki ilk resmi maçların başarısının heyecan yarattığını belirtti. Haziran ayında başlayacak turnuvalardan da bahseden Faria, 2021 Espor Sezonu'nun başlangıcını taçlandırmak için bölgesel Wild Rift Esporu takımlarının ilk küresel turnuvaların elemelerine katılacağını ve henüz ayrıntılar belli olmasa da Riot küresel Wild Rift Esporu etkinliğini bu yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Basından gelen sorulara yer verilen söyleşide Faria, Wild Rift için Haziran ayından itibaren bölgesel turnuvalara başlayacaklarını yineleyerek, etkinlik takvimi üzerinde çalıştıklarını ve profesyonel sahneyi geliştirmek için sabırsızlandıklarını dile getirdi. Wild Rift ile ilgili beklentilerini ise ‘’Herkesin her zaman her yerde erişebileceği, standartlaştırılmış bir izleyici deneyimi oluşturmak istiyoruz. Mobil oyunlar, esporun geleceğini bambaşka bir hale getirecek ve hızlandıracak. Wild Rift Esporu, League of Legends ekosisteminin üzerine inşa edilerek, Riot Games evreninin hem yeni hem de mevcut taraftarlarını tatmin edeceğini umduğumuz bir spor olacak.’’ açıklamasında bulundu.

Bir sonraki Masters Berlin’de gerçekleşecek!

Riot'un Kıdemli Espor Yöneticisi Whalen Rozelle,TFT için yaptığı açıklamalarda, TFT Esporu'nu tüm dünyada geliştirmekte kararlı olduklarını belirtti. Bir sonraki küresel TFT şampiyonasının Çin'de gerçekleşecek canlı bir etkinlik olacağını söyleyen Rozelle, TFT oyuncularının bu yılın Ekim ayında LAN üstünden yarışmak için bölgeye seyahat edeceğini de ekledi.

VALORANT ile ilgili ise, VCT için dünyanın dört bir yanındaki 2000'den fazla takımın eleme etkinliklerine katıldığını belirten Rozelle, VALORANT Masters kupasının tasarımını VALORANT evrenine yaraşır bir şekilde yapmak için özenle çalışan Tasarım Ekibi'ne teşekkürlerini iletti.

Bir sonraki Masters turnuvası ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Rozelle, tüm bölgelerin daha iyi bir şekilde temsil edilmesi için turnuvaya 16 takımın katılacağını, etkinliğin Berlin’de gerçekleşeceğini ve Masters Berlin’i kazanan takımın, VALORANT Champions’a otomatik olarak katılma hakkı kazanacağını söyledi.