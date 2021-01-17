Rıdvan Dilmen'in NTV'deki "Yüzde 100 Futbol" programındaki açıklamaları şu şekilde:

Larin'in pozisyonunda aslında doğru sürdü topu... Ya vuracaktı, ya çalım atacaktı. Tam vururken son anda sekti top.

Hakem için konuşacak olursak ilk yarı 4-5 dakika uzatması gerekirdi. 2 dakika uzattı. MHK'ye sormak lazım. 'Bu maç 2 dakika mı uzar?' Şener'de, diğer pozisyonlarda kaç ekre durdu maç. Faul vermesi, avantaj oynatmaması kart vermemesi zaten minimum 60 saniye.

Beşiktaş iyi başladı ama Galatasaray dengeyi buldu. Diagne biraz daha hareketli olsa Galatasaray golü bulabilir.

"Arda Turan pozisyonu kırmızı!"

Bana kimse anlatmasın! Arda Turan - Josef pozisyonu... Bu pozisyon kırmızı... Fenerbahçe -Başakşehir maçında Fenerbahçe taraftarı bana kızdı. Haydi orada topla oynama olabilir, burada o da yok. VAR'a falan ihtiyaç da yok. Bu arkadaşın (Cüneyt Çakır) maçla falan alakası yok.

Bugün hem Galatasaray hem Beşiktaş bir Anadolu takımıyla oynasa rakip takımlar 9 kişi kalmıştı. Tarık Ongun Diagne'nin lehine korner direğinin orada bir faul verdi, vallahi ayıp ya!

RIDVAN DİLMEN'İN İKİNCİ YARI VE 90 DAKİKA YORUMLARI:

Aman aman bir oyun olmadı. Genelde Beşiktaş daha üstündü. Özellikle ilk 10-15 dakika ve ikinci yarının hemen hemen tamamında üstünlüğü vardı. Oyuncuları kutlamak gerekir. Hiç gerginlik olmadı. Çünkü öyle bir hakem vardı ki, gerilmemen imkansız. Ben sana söyleyeyim, maç 1-0'ken 6 dakika uzattı. 0-0 olsaydı 3 dakika uzatırdı.

Sergen Yalçın Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzon'un ardından Galatasaray'ı yendi. Beşiktaş'ın 18 maçta 38 puanı çok değerlidir.

"Kırılma anı Diagne'ydi"

Ben Fatih Terim'in Şener tercihini doğru bulmuyorum. Hazır olmayan bir Şener o kanatta zaten dayanamazdı. 0-0 bitirmek için hatta Donk'u da aldı. 1-0'dan sonra da onu ileriye attı. Kırılma anı ise Diagne'nin pozisyonuydu.

"Sergen Yalçın inandırıyor"

Sergen Yalçın'ın o gamsız görüntüsünün altında bir inanç var. Futbolcularını inandırıyor. Fatih Terim'in de önemli bir özelliğidir bu...

Cüneyt Çakır kariyerinin en kötü maçlarından birini yönetti. Ki bu şekilde yönetecek de bir durum yoktu. Gustavo'da çağırması VAR'dan doğruydu ama bugün de atması lazımdı Arda'yı.