Red Bull Flick’te play-off’a kalan ilk takımlar belli oldu

Türkiye’nin en büyük ve en rekabetçi CS:GO turnuvalarından biri olan Red Bull Flick, 2022 yılında yeni şampiyonunu belirlemek için start aldı. Katılımcılarına Türkiye’den Kopenhag’a uzanan özel bir deneyim yaşatmak için yola çıkan Red Bull Flick’te mücadele ilk çevrim içi elemeyle başladı. Elemeye katılan 240 takım, Red Bull tarafından tasarlanan CS:GO haritalarında 2’ye 2 formatında yeteneklerini sergiledi. Heyecan dolu günün sonunda TURKISH SLAP, REALENAYI2, Advanced Fire ve Only Wall takımları play-off’lara yükselmeyi başardı. Geriye kalan 5 çevrim içi, İstanbul ve Ankara’da yapılacak 2 de çevrim dışı şehir elemesinde başarılı olan 28 takım daha isimlerini play-off turuna yazdıracak. Dev turnuvada ikinci çevrim içi eleme ise 16 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek.

Türkiye şampiyonu Kopenhag yolcusu

Yılların eskitemediği CS:GO’da takım arkadaşı ile beraber hünerlerini sergilemek ve Türkiye’nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesi Red Bull Flick’te play-off turu 9 Mayıs Pazartesi gerçekleşecek. Play-off turunu da başarıyla geçen takımlar, 14 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak büyük finalde Türkiye’nin en iyisi olmaya çalışacak. Finalde kupaya uzanan takım, Red Bull Flick Kopenhag Invitational’a katılma hakkı kazanacak Red Bull Flick’le ilgili detaylı bilgiye ve kayıt sayfasına RedBull.com/Flick adresinden ulaşılabiliyor.