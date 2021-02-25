Recep Yazıcı: Aldığımız 3 puan bizim için 6 puana değerinde

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Bursaspor'a konuk olan Menemenspor, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Recep Yazıcı, Bursaspor’un güzel bir stada sahip olduğunu ve bu atmosferde oynadıkları için mutlu hissettiklerini bildirdi.

Maçın akışında istedikleri varyasyon ve değişikleri yapmaya çalıştıklarını anlatan Yazıcı, şöyle konuştu:

"İkinci yarı çok güzel bir oyun oldu. Taktikler ve değişiklerle iyi oynadık. Amacımız ligde kalıcı olmak. Ülkemiz futboluna genç oyuncularla katkı bulunmaya çalışıyoruz. Aldığımız 3 puan bizim için 6 puana değerinde. Biraz nefes aldık. Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftaydı. Oyuncularımı kutluyorum. Bursaspor’un genç oyuncularını da kutluyorum. Centilmence mücadele ettiler."