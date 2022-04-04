2019'da Chelsea'den Real'e 100 milyon sterline mal olan Hazard'ın yakası sakatlıklardan bir türlü kurtulmuyor.

Bu sezon sadece 8 kez ilk 11 başlayan ve 13 kez sonradan oyuna giren 31 yaşındaki Belçikalı oyuncu sağ fibula bölgesinden bir ameliyat olurken sezonun geri kalanında forma giymesinin zor olduğu belirtilmişti.

Real Madrid, Hazard'ın yeniden eski günlerine dönebilmesi için Dünya Kupası öncesi kiralık göndermeye sıcak baktığı iddia edildi.

Eden Hazard bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 22 maçta 1 gol 2 asistlik performans gösterdi.