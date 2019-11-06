Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Real Madrid'e konuk oluyor. Devler Ligi macerasına Club Brugge maçıyla başlayan ve sahadan 1 puanla ayrılan Galatasaray, PSG ve Real Madrid'e Türk Telekom Stadı'nda kaybetmişti. Madrid'den puan ya da puanlarla ayrılmak zorunda olan Galatasaray, olası bir mağlubiyette Şampiyonlar Ligi'nde veda edecek.

Grubun diğer maçında lider 9 puanlı lider PSG, 2 puanla 3. sırada yer alan Club Brugge'u konuk edecek. Galatasaray, üçüncülük şansını devam ettirmek için PSG'nin Brugge karşısında kazanmasını bekleyecek.

Karşılaşma öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Fatih Terim, Rizespor maçında kenara aldığı Mariano, Nzonzi ve Feghouli'ye Madrid karşısında ilk 11'de şans verdi.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Rodrygo, Hazard, Benzema.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone

Real Madrid - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başkent Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer’in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00’te başlayacak. Kritik karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray maçı neden 23.00'te?

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlarda da saat değişikliğine gitmişti. UEFA, maçları iki ayrı dilime bölerken, Türkiye için klasik olan 21:45 (saatlerin geri alınmadığı dönemlerde 22:45) geleneği de ortadan kalkmıştı. Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne göre (CET) maçlar 19:55 ve 22:00'de başlıyor. Yani Türkiye saatine göre maç saatleri 20:55 ve 23:00 oluyor.