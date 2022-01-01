Son 4 maçını kazanan Arsenal, ligde mücadele ettiği son 10 maçını kazanan lider Manchester City ile karşılaşacak.

Arsenal'in bu maça hazırlanmak için tam bir hafta süresi vardı. Mikel Arteta'nın hafta ortasında koronavirüse yakalanması mücadeleye hazırlanmalarını olumsuz etkiledi.

Manchester City, Liverpool'un Leicester'a yenilmesinden ve Chelsea'nin Brighton ile berabere kaldığı haftada kazanarak birincilikteki yerini sağlamlaştırdı. City şimdiden sekiz puan önde ve Chelsea hafta sonu Liverpool ile karşılaştığında puan farkı 11'e kadar çıkabilir.

Manchester City art arda 10 galibiyet aldı. Arsenal, City ile iç sahada yaptığı son dört maçın hiçbirinde gol bile atamadı, ancak son zamanlarda yükselen performansı en azından bu seriyi bitirebilir.

City'nin golcüsü Raheem Sterling Arsenal'e konuk olduğu son üç Premier Lig maçında gol atma başarısı gösterirken, lig tarihinde bu üst üste dört karşılaşmada bunu başaran ikinci oyuncu olmak istiyor (Nicolas Anelka ile birlikte).



