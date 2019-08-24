Yılan hikayesine dönen Falcao transferinde artık son viraja girildi. Dananın kuyruğu bir kaç gün içinde kopacak. Monaco-Galatasaray hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor... Son olarak Kolombiyalı yıldız da kulüpler arasındaki sürece dahil oldu. Toplam 5 sezon formasını giydiği Monaco’ya güzel bir şekilde veda etmek için haftalardır kulübünün transfere onay vermesini bekleyen Falcao, Fransız ekibinin sürekli yeni engeller çıkartması üzerine harekete geçme kararı aldı. Falcao, yönetimle son kez bir araya gelecek, Galatasaray ile her konuda anlaştığını yineleyip, kendisine kolaylık gösterilmesini isteyecek.

Belge Falcao’nun elinde

Eğer Fransız ekibi uzlaşmaz tavrını sürdürürse, Falcao gemileri yakacak. Öyle ki Fransız basınına göre Falcao’nun elinde, Monaco’nun daha önce bu transfere onay verdiğine dair bir belge var. 33 yaşındaki Kolombiyalı forvet son ihtimal olarak bunu kullanacak ve belgeyi FIFA’ya verecek. Şimdi tüm gözler, Falcao ile Monaco Yönetimi arasında yapılacak toplantıda.

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Nimes maçında da oynamayacak

Sakatlığını gerekçe gösterip Metz maçında oynamayan Falcao, günlerdir antrenmanlarda da yer almıyordu. Monaco kulübü dün Falcao’nun idmana çıktığını açıkladı. Hocası Jardim, “Falcao oynamıyor çünkü sakat durumda. Ayrılmak istiyor olsa bile eğer oynayabilecek haldeyse, oynardı. Çünkü o büyük bir profesyonel” dedi. Fransa basını ise Falcao’nun ağrılarından dolayı yarınki Nimes maçında forma giyemeyeceğini teknik ekibe ilettiğini yazdı.

İspanya’dan Valencia iddiası

İspanya’dan AS’ın haberine göre daha önce Falcao’yu isteyen Valencia, yeniden harekete geçti. Galatasaray ile Monaco arasındaki görüşmelerin tıkanmasını fırsat bilen La Liga ekibinin yeniden nabız yoklayacağı belirtildi. Ancak Falcao’nun yüksek maliyeti bu transferdeki en büyük engel. Üstelik Valencia’nın kadrosunda 5 tane forvet oyuncusu bulunuyor.

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