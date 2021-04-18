Probiyotikler kilo vermenize yardımcı olur

Beslenme Uzmanı Sinem Uygun, bu dost bakterilerin kilo verme sürecindeki etki mekanizmalarını sıra ile anlattı:

- Probiyotik bakteriler, sindirilmemiş diyet liflerini fermente ederek Kısa Zincirli Yağ Asitlerini üretirler.

- Kısa zincirli yağ asitleri, asetat propiyonat ve bütirattır.

- Ve bu üretilen yağ asitleri iştahı düzenleyen hormonların (GLP-1 ve Peptit YY gibi) salınımına etki ederler.

- Bu hormonlar mide boşalmasını geciktirir, tokluk süresini artırır ve dolayısıyla acıkmanızı geciktirirler. Yağ depolanmasını azaltırlar ve yağ yakmanızı kolaylaştırırlar.

- Kısa zincirli yağ asitleri aynı zamanda bağırsak hücreleriniz için enerji kaynağıdır. Geçirgen Bağırsak (leaky gut) Sendromu'nda çok etkilidirler. Ve günlük enerji ihtiyacınızın %10 kadarını karşılayabilirler. Bu da kilo vermenizde yardımcı olur.

- Kısa zincirli yağ asitlerini üreten probiyotik bakterilerin çeşitliliği ve sayısının fazla olması obezite ve kilo kontrolünde pozitif yönde etki yapar. Obez bireylerin bağırsaklarında bulunan dost bakteri çeşitliliğinin/sayısının diğer insanlardan daha az olduğu bilinmektedir.

Şimdi gelelim bu yağ asitlerini nasıl artıracağımız konusuna;

Bifidobacterium Animalis Lactis isimli probiyotik bakteri kısa zincirli yağ üretimini ve GLP-1 miktarını artırarak kilo kaybına önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Ayrıca diyette tükettiğiniz bazı lifleri artırarak da bu etkiyi sağlayabilirsiniz. Örneğin : kuşkonmaz , soğan ,sarımsak, enginar , yulaf . Ayrıca halis bir tereyağı kullanarak direk olarak kısa zincirli yağ asitlerinden bütirik asidi alabilirsiniz.