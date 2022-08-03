Pınar Karşıyaka’dan 18 Yaş Altı Milli Takım’a moral yemeği

Yemeğe 18 Yaş Altı Milli Takımı oyuncuları ve teknik ekibi ile Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şubesi Altyapı Sorumlusu Emrah Akman, Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şubesi Altyapı Koordinatörü Serkan Arıca ve Pınar Karşıyaka teknik ekip üyeleri katıldı.

Kulüp olarak milli oyuncuları ve teknik ekiplerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Karşıyaka Spor Kulübü temsilcileri, yemek sonrası milli takıma 3 Ağustos’ta Büyük Britanya ile oynayacağı Son 16 Turu maçı öncesinde başarı dileklerinde bulundu.

Milli oyuncuları ve ekibi ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar, “18 Yaş Altı Milli Takımımızı ve bütün ekibi öncelikle İzmir’de, kendi salonumuzda ve bu akşam bu yemekte ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Milli takımımızın FIBA U18 Avrupa Şampiyonası’ndaki kazandığı her maç bizleri de hem mutlu ediyor hem gururlandırıyor. İzmir’de tribünlerin her maç dolu olması ve Karşıyaka taraftarının verdiği destek de gerçekten muhteşem. Millilerimize şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz.” dedi.

Karşıyaka Spor Kulübü’nün yaptığı jestin kendilerini sevindirdiğini beliren 18 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Fikret Doğan ise, “Başta Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar olmak üzere Karşıyaka bize çok güzel bir jest yaptı ve bu bizi çok mutlu etti. Kamp süresince Egeyurt’ta kaldık, burada da çok rahat ve keyifli bir ortam var. Organizasyon çok güzel. Her gün aynı yerde olmaktan dolayı ufak sıkılmalar başlamıştı. Bu yemek bizim için de bir değişiklik oldu. Karşıyaka’ya bu jestlerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Salonu dolduran İzmir halkı ve Karşıyaka taraftarına da değinen Doğan, “Karşıyaka taraftarı tartışmasız Türkiye’nin en kaliteli taraftar gruplarından biri. Basketbolu bilen ve basketbol aşığı bir seyirci grubu. Bütün İzmir halkına bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Her maçı dolu tribünlere oynadık ve bu bizi çok mutlu ettiği kadar ayrı bir de sorumluluk yüklüyor. Elimizden geldiği kadar onlara layık olmaya çalışıyoruz. Burada bir şampiyona oynuyoruz ve kuvvetli rakiplerimiz var, neyin ne olacağı belli olmuyor. Sahada elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Karşıyaka taraftarına ve tüm İzmir halkına bizi bırakmadıkları için çok teşekkür ediyoruz, hepimiz çok mutluyuz.” dedi.