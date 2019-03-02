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  • Pep Guardiola'dan flaş İlkay Gündoğan açıklaması!

Pep Guardiola'dan flaş İlkay Gündoğan açıklaması!

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında İlkay Gündoğan geliyor. Konuyla ilgili olarak menajer Pep Guardiola'dan çok çarpıcı bir açıklama geldi.

02 Mart 2019, Cumartesi 12:08
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Pep Guardiola'dan flaş İlkay Gündoğan açıklaması!

Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan geliyor.

Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan orta saha oyuncusuyla ilgili olarak menajer Pep Guardiola ise çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. 28 yaşındaki futbolcunun takımdaki geleceğinden duyduğu kaygıyı dile getiren başarılı teknik adam, şunları söyledi:

"İlkay, geldiği ilk sezon sakatlıkları nedeniyle forma şansı bulamadı. 7-8 ay sahalardan uzak kaldı ama oynamaya başladığında bizim için inanılmaz önemli bir oyuncu hâline geldi.

Kendisi, ondan ne istediğimizi ve onun hakkında ne düşündüğümüzü biliyor. Ancak son kertede bizim elimizde olan bir şey yok. Onun kontratını uzatmak istiyoruz ama eğer bunu istemezse bir şey yapamayız."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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