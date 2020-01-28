Pasın adresi Atiba Hutchinson

Üst üste alınan kötü sonuçlara rağmen Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Ligde en az 15 maça çıkan oyuncular arasında yüzde 92.1 pas isabeti tutturan Kanadalı oyuncu, bu alanda zirvede yer almayı başardı. 36 yaşındaki Atiba’nın, bu sezon 4 gol ve 3 asisti bulunuyor.