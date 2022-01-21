Pantolon giydirme operasyonu nedir?

Kilo verilmesi sonucu en sık görülen sorunlar; yüz ve boyun sarkması, göğüslerin sarkması, sırtta sarkma, popo hacim kaybı ve genital bölge sarkmasıdır. Uzun süren ve yıpratıcı seanslarla ideal kilosuna ulaşan hastalar, bu sorunlar nedeniyle özgüven eksikliği ve cinsel sorunlar nedeniyle sosyal hayattan uzak durmaya devam etmektedir.

Pantolon giydirme operasyonu, alt karından yanlara ve arkaya uzanan, alt sırtın içine uzanan bir karın germe olarak düşünülebilir. Bölgedeki sarkık ve gevşek doku çıkarılarak karın germe işlemi yapılırken sırt ve bel bölgesinden sarkık doku kullanılarak popoya hacim kazandırılır. Böylece sarkık ve gevşek popo dikleşirken hacim kazanır.

Ameliyata hazırlık sürecinde nelere dikkat edilmelidir?

Ameliyata hazırlık olarak tüm kan sulandırıcıların yaklaşık 10 gün öncesinden, sigaranın ise en az 1 ay öncesinden bırakılması gerekmektedir. Ağrı kesiciler, vitamin hapları, yeşil çay, keten tohumu, kiraz sapı, domates çekirdeği gibi bitkisel ürünler ve tüm zayıflama ürünleri tüketimi 10 gün önce kesilmelidir. Ortalama operasyon süresi yaklaşık 4-5 saattir.

Ameliyattan sonra özel korseler giyilmelidir

Ameliyat sonrasında giyilen özel korseler iyileşmeyi hızlandırır, yaraların açılmasını önler, basınç oluşturarak kanama ve sıvı birikmesi gibi komplikasyonları azaltır. Ancak hijyene dikkat edilmelidir. Kişiler ameliyattan sonra beslenmelerine dikkat ederek ve fiziksel aktivitelerini sürdürerek yeni yaşam tarzlarını benimsemeleri gerekir. Pantolon giydirme işleminde sıklıkla uygulama yapılan bölgeleri detaylıca inceleyecek olursak;

Karın germe

Tam karın germe ve mini karın germe olmak üzere iki yöntem vardır. Mini karın germe işleminde göbek ve altındaki bölge ele alınır, göbek deliği olduğu gibi kalır. Kişilerin ihtiyacına göre liposuction ile birlikte yapılabilmektedir.

Tüm karın germe işlemi sırasında göbek serbest bırakılır ve kaburgalar dahil tüm karın bölgesine uygulanır. Ameliyattan sonra yeni bir göbek deliği oluşturulur.

İşlem süresi yaklaşık 3-4 saat arasında değişmektedir. Ameliyattan sonra kontrol amaçlı bir gün hastanede kalınması gerekir. Korseler doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Ameliyattan sonraki 10 gün boyunca hastalar kontrollü bir şekilde günlük hayata dönebilir.

Kol germe

Kollar, yüzün ve omuzların arkasındaki en görünür bölgelerdir. Sarkan kollar, özellikle kadınlarda olmak üzere zayıf kişilerde bile cilt sarkması ile ilgili en yaygın sorundur. Hastane koşullarında ve ameliyathane ortamında yapılan kol germe ameliyatı, tıpkı uyluk germe ameliyatı gibi düşük riskli bir işlem olarak kabul edilir. Bu, gevşek kol derisini gidermek için yapılan bir prosedürdür. Mevcut izler kol kapalı iken görülemeyecek noktalara gizlenerek yapılan bir illüzyon ameliyatıdır.

Bacak germe

Bacaklardaki gevşek cilt, kişiyi rahatsız edebilir ve sürtünme ve terleme gibi sorunlara neden olabilir. Bacak germe ameliyatı kişinin yaşam konforunu etkileyen durumlarda bacakları sıkılaştırmak için kullanılabilir. İşlem sırasında sarkan cilt iç ve/veya uyluk iç kısmından yerçekimine zıt yönde yukarı çekilir ve fazla deri çıkarılır. Gevşek cilt kaldırıldığından bacaklar yeniden şekillendirilir ve estetik olarak sıkılaştırılır.