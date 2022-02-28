(ÖZET) Türkiye - Yunanistan maç sonucu: 67-76

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, dördüncü maçında bu akşam Yunanistan'ı konuk etti. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleden 12 Dev Adam 76-67'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Millilerimiz Organizasyondaki 3. yenilgisini almış oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda kapalı gişe olarak oynanan karşılaşmaya A Milli Takım ; Larkin, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Samet Geyik, Oğuz Savaş ilk 5’iyle çıkarken, Yunanistan ise Moraitis, Larentzakis, Papanikolaou, Agravanis, Papagiannis ilk 5’iyle başladı.

Yüksek tempoda oynanan ilk periyotta Metecan Birsen ve Agravanis kaydedikleri 8’er sayıyla takımlarını taşırken, periyodu Yunanistan 17-15 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, rakibini iyi savunarak öne geçmeyi başarırken, periyodun ikinci bölümünde vites yükselten Yunanistan, soyunma odasına 36-33 önde gitti.

Üçüncü periyotta Yunanistan hücumda ve savunmada performansını yükseltirken, Papagiannis’in etkili pota altı oyunu ve Sloukas’ın da devreye girmesiyle deplasman ekibi son periyoda 16 sayı farkla önde girdi: 46-62.

Karşılaşmanın son periyoduna muhteşem bir başlangıç yapan A Milli Takım, 14-0’lık seriyle maçın bitimine 5 dakika 30 saniye kala farkı 2’ye indirdi: 60-62. Maçın kalan bölümünde Yunanistan’ın hücumda ve savunmada toparlanmasıyla skorda öne geçemeyen milliler, parkeden 76-67’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Bakan Kasapoğlu maçı tribünden takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye - Yunanistan karşılaşmasını tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF CEO’su Ömer Onan da karşılaşmayı tribünde takip eden isimler arasında yer aldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Yohan Rosso (Fransa), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Lorenzo Baldini (İtalya)

TÜRKİYE: Larkin 16, Melih Mahmutoğlu 15, Metecan Birsen 12, Samet Geyik, Oğuz Savaş 6, Furkan Haltalı 4, Buğrahan Tuncer 10, Erten Gazi, Okben Ulubay 2, Doğuş Özdemiroğlu, Sadık Emir Kabaca 2

YUNANİSTAN: Moraitis 10, Larentzakis, Papanikolaou 8, Agravanis 22, Papagiannis 21, Sloukas 9, Kalaitzakis 3, Mouratos, Kouzeloglou 3, Gontikas, Gkikas

1’İNCİ PERİYOT: 15-17

İLK YARI: 33-36

3’ÜNCÜ PERİYOT: 46-62

Organizasyonda B Grubu'nda yer alan A Erkek Milli Takımımız, deplasmanda ilk pencere karşılaşmalarında Belarus’a 84-70'lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya’yı 84-67’lik skorla yenmişti. Ay-yıldızlılarımız, ikinci pencerenin ilk maçında deplasmanda oynadığı Yunanistan mücadelesini ise 72-71'lik skorla kaybetmişti.

Üst tura nasıl kalınır?

FIBA’nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.



