ÖZET Manchester United-Villarreal maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi F Grubu 2. hafta maçında İngiliz temsilcisi Manchester United, İspanyol temsilcisi Villareal'i sahasında konuk etti.

İlk yarıda Villarreal'in tehlikeli atakları olsa da 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda yine Manchester United kalesini zorlayan Villarreal, 53'de Alcacer ile 1-0 öde geçti.

60. dakikada sağ kanatta kale çizgisine yakın bir bölgede Manchester United serbest vuruş kazandı. Bruno Fernandes'in ceza sahası dışına ortaladığı topun gelişine çok güzel bir vuruş yapan Alex Telles skora dengeyi getirdi: 1-1

Kalan dakikalarda Manchester United'ın çabaları sonuç verdi: 90+5. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı Ronaldo kafası ile Lingaard'a indirdi, Lingaard tekrar Ronaldo'ya pası verdi ve Portekizli süper star sağ çaprazdan sert bir vuruşla skoru belirledi: 2-1

Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla çıktığı 5 maçta 5. golünü atmış oldu.

Bu skorun ardından Manchester United 3 puana yükselirken Villarreal 1 puanda kaldı.