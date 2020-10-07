(ÖZET İZLE) Almanya - Türkiye maç sonucu: 3-3

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, deplasmanda Almanya ile özel maçta karşı karşıya geldi. Köln Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı adeta gol düellosuna sahne oldu. 45+1'de Julian Draxler'in golüyle geri düşen Milli Takımımız, 49'da Ozan Tufan'ın akıl dolu şık golüyle eşitliği yakaladı. Golün ardından Almanya kalesinde tehlikeli pozisyonlar bulan Şenol Güneş'in öğrencileri, 58'de beklenmedik bir gol yedi Florian Neuhaus ile Almanlar yeniden öne geçti.

Maçı bırakmayan Ay Yıldızlılar, 67'de Efecan Karaca'ın kendi çabasıyla attığı golle yeniden beraberliğe uzandı. 81'de Luca Waldschmidt'in golüyle 3. kez geriye düşen Milliler, 90+4'te Kenan Karaman ile yeniden eşitliği yakaladı. Nefesleri kesen maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi. Dünya devi Almanya'ya kolay lokma olmadığını gösteren Şenol Güneş'in öğrencileri, sergilediği performansla alkış topladı, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde moral depoladı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Sol kanatta Yusuf Yazıcı, top çizgiyi geçmeden pasını Efecan'a gönderdi. Zamanlama hatası yapan Efecan, topu boş durumda bulunan Enes'e aktaramayınca araya giren Alman savunması, tehlikeyi uzaklaştırdı.

5' Efecan'ın sağ kanattan bindiren Nazım'ın koşu yoluna doğru gönderdiği pas Nazım'ın topuğuna çarpınca pozisyon şansı kayboldu.

6' Sağ kanadı etkili kullanan Henrichs, yerden ortasını gönderdi. Waldschmidt'in şutu Mert'ten döndü, Draxler topu boş ağlara gönderdi. Gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

11' Nazım'ın taç atışını Enes, göğsüyle Efecan'ın önüne indirdi. Efecan, Rüdiger'in müdahalesiyle ceza sahasının hemen önünde yer kaldı ve Milli Takımımız, serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Yusuf, sert bir şut attı. Savunmadan seken topa sert bir vuruş yapan Efecan, Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can' takıldı.

13' Milliler gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Emre Kılınç, arka direğe hareketlenen Yusuf Yazıcı'ya ortasını gönderdi. Bomboş durumda olan Yusuf, topu üstten auta gönderdi, net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

15' Neuhaus'un ceza sahası dışından sol ayağıyla attığı şut, kaleci Mert'te kaldı.

18' Rüdiger, Efecan'a yaptığı sert faul nedeniyle maçtaki ilk sarı gören isim oldu.

19' Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından çektiği şuta uzan Leno topu kontrol etmeyi başardı.

21' Emre Can'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Waldschmidt yükseldi ve vuramadı. Arka direkte topla buluşan Schulz'un sert şutu, yan ağlarda kaldı.

23' Almanya'da Julian Draxler, Okay Yokuşlu'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

24' Milli Takım, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Yusuf Yazıcı'nın akıl dolu pasında topla ceza sahası içinde buluşan Ozan Tufan'ın şutu kalecide kaldı.

27' Brandt'ın ceza sahası içinden çektiği şutunu kaleci Mert kurtardı.

41' Almanya'da Emre Can'ın ceza sahası dışından çektiği şutu savunmada Merih'e çarpıp kaleci Mert'te kaldı. Topu oyuna sokmak isteyen Mert'in hatasında Almanya gole yaklaştı. Waldschmidt'in ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Mert, güçlükle kornere çeldi.

GOL | 45+1' Milli Takım, orta sahada basit pas hataları yapınca top Almanlar'a geçti. Hızlı çıkan Almanya'da Havertz, savunma arkasına koşu yapan Draxler'i gördü. Mert ile karşı karşıya kalan Draxler, topu ağlara gönderdi.

İlk devre Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

Yusuf Yazıcı'nın yerine Dorukhan Toköz, Emre Kılınç'ın yerine Cengiz Ünder oyunda.





GOOOOOL | 49' Milli Takım, beraberliği yakaladı. Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinden çektiği harika şut, Alman kaleci Leno'yu çaresiz bıraktı, top ağlarla buluştu.





53' Öne geçmeye çok yaklaştık. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunu kaleci Leno, kurtardı.

GOL | 58' İlk golün asistini yapan Havertz, yine sahneye çıktı. Chelsea forması giyen genç yıldız, savunmamızın hatasını fırsata çevirdi ve pasını boş durumda olan Nehaus'a aktardı. Ceza sahasında topla buluşan Florian Neuhaus'un uzak köşeye plasesi ağları havalandırdı ve Almanya yeniden öne geçti.

59' Almanya'da Antonio Rüdiger'in yerine Jonathan Tah, Julian Draxler'in yerine Jonas Hofmann oyuna girdi.

63' Okay Yokuşlu'nun yerine Kenan Karaman oyuna girdi.

GOOOOOL | 67' Neuhaus'tan topu kapan Efecan, Leno ile karşı karşıya kaldı. Net bir vuruş yapan Efecan, topu ağlara gönderdi ve skor 2'ye 2 geldi. Golün ardından hakeme yoğun itirazlarda bulunan Emre Can, sarı kart gördü.

70' Almanya'da Nico Schulz'un yerine Robin Gosens, Türkiye'de Efecan Karaca'nın yerine Mahmut Tekdemir oyuna girdi.

75' Kaan Ayhan'ın yerine Ozan Kabak oyuna girdi.

76' Cengiz Ünder, Julian Brandt'ı arkadan çektiği için sarı kart gördü.

77' Hasan Ali'in pasında sol çaprazda topla buluşan Kenan Karaman, ceza sahasına ortasını gönderdi. Kaleye paralel giden topa kimse hamle yapamadı.

79' Almanya'da Florian Neuhaus'un yerine Mahmoud Dahoud oyuna girdi.

81' Almanya yeniden öne geçti. Sol kanattan yapılan ortayı Ozak Kabak karşılamak istedi, top Waldschmidt'in önünde kaldı. Alman oyuncunun müsait durumda attığı şutu Mert, çelemedi ve skor 3-2'ye geldi.

86' Beraberliğe çok yaklaşık. Alman savunmasından kurtulan Kenan Karaman'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut üst direkten oyun alanına döndü.

90' Almanya'da Kai Havertz'in yerine Nadiem Amiri oyuna girdi.

GOOOOOL | 90+4' Nefesleri kesen maçta yeniden beraberliği bulduk. Çok iyi paslaşarak ceza sahasına giren Milli Takımımız'da top Abdülkadir'in önünde kaldı. Genç yıldız, boş durumda olan Kenan'ı gördü. Kenan'ın şutu, ağlarla buluştu ve müthiş maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

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Almanya - Türkiye ilk 11'ler:

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz.

Türkiye: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf , Enes



