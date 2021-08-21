ÖZET | Fenerbahçe-Antalyaspor: 2-0

Süper Lig 'in 2. haftasında Fenerbahçe , Fraport TAV Antalyaspor'u Kadıköy'de konuk etti.

Özellikle ikinci yarıda rakibi üzerinde baskı kuran sarı lacivertliler, kaleci Boffin'i geçemedi. Ancak 89. dakikada önce Miha Zajc sonra 90+2'de Valencia'nın golleri Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekibin Gustavo ile 25. dakikada attığı gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla sarı lacivertliler puanını 6'e yükseltti. Akdeniz ekibi ise 1 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Güney Koreli stoper Min Jae ilk 11'de oyuna başladı. Vİtor Pereira, Helsinki maçında galibiyeti getiren golü atan Muhammed'i ilk 11'de oyuna sürerken Mesut Özil'i yedek kulübesine çekti.

Maçtan dakikalar

Dakika 1: Karşılaşmanın ilk tehlikesi Antalyaspor'dan geldi. Güray'ın sol çaprazdan vurduğu sert şutta kaleci Altay gole izin vermedi.

Dakika 10: Antalyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Fredy'nin gönderdiği topla defansın arkasına sarkan Ghacha'nın kaleci Altay'ın üzerinden aşırttığı top kaleyi bulmadı.

Dakika 17: Fenerbahçe'de Samatta, sol çizgiden ceza sahası içerisine girdi ve Muhammed'e çıkardı. Genç futbolcunun topun gelişine vurduğu şutta meşin yuvarlak farklı bir şekilde üstten auta çıktı.

Dakika 25 GOL İPTAL: Fenerbahçe, Gustavo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak gol öncesi yapılan faul nedeniyle filelere giden top gol değeri kazanmadı.

Dakika 34: Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Fenerbahçeli Muhammed'in şutunda top kaleci Boffin'de kaldı.

Dakika 43: Sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında yapılan orta sonrası Altay topu elinden kaçırdı. Topla buluşan Amilton'un vuruşunda Altay hatasını telafi etti.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 50: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top üsten dışarı çıktı.

Dakika 52: Ani gelişen Fenerbahçe atağında Muhammed'in şutu çerçeveyi bulmadı.

Dakika 56: Fenerbahçe mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi. Osayi Samuel'in altıpastan vurduğu şutta kaleci Boffin, topu kornere çeldi. Akabinde kullanlan koşe vuruşunda Antalya defansı topu çizgiden çıkardı.

Dakika 74: Antalyaspor'da Nuri Şahin, sağ çizgiden rakip kaleye yaklaştı. Nuri'nin yaptığı ortada top kaleci Altay'da kaldı.

Dakika 85: Fenerbahçe, bir kez daha Boffin'i geçemedi. Szalai'nin yakın mesafeden vurduğu kafa vuruşunda tecrübeli kaleci topu kornere çeldi.

Dakika 89 GOL: Fenerbahçe Zajc ile 1-0 öne geçti.

Dakika 90+2 GOL: Fenerbahçe, Valencia'nın attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve maçta bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ilk 11'leri;

Fenerbahçe: Altay, Min Jae, Tisserand, Attila, Nazım, Gustavo, Sosa, Ferdi, Osayi, Muhammed, Samatta.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Wright, Güray, Poli, Fredy, Amilton, Ghacha, Bünyamin, Veysel.