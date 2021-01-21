ÖZET | Fatih Karagümrük - Beşiktaş maç sonucu: 1-4

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, 20. hafta maçında Fatih Karagümrük'e konuk oldu.

6. dakikada N'Koduou'nun vuruşunda Ndiaye araya girdi ve topu kornere gönderdi.

15. dakikada Aboubakar'ın pasında müsait durumda olan Atiba topu dışarıya attı.

38. dakikada Karagümrük'te Hedenstand sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Hedenstand'ın yerine Serhat Ahmetoğlu dahil oldu.

42. dakikada Vincent Aboubakar'ın vuruşunda top dışarı çıktı.

44. dakikada Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

50. dakikada Beşiktaş, Bernard Mensah'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

51. dakikada Karagümrük'te Koray Altınay oyundan çıkarken, Emre Çolak oyuna girdi.

64. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Bernard Mensah'ın uzaktan şutu direkten döndü.

66. dakikada Beşiktaş, Cyle Larin'in attığı golle skoru 3-0'a taşıdı.

70. dakikada Beşiktaş, Bernard Mensah'ın attığı golle skoru 4-0'a taşıdı.

74. dakikada Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Adem Ljajic oyuna girdi. Adem Ljajic en son 9. hafta Başakşehir maçında forma giymişti.

78. dakikada Fatih Karagümrük, Fabio Borini'nin penaltıdan attığı golle skoru 4-1'e getirdi.

82. dakikada Beşiktaş, Adem Ljajic ile beşinci golü buldu ancak VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

Bu galibiyetle Beşiktaş, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.