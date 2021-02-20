ÖZET | Denizlispor - Gençlerbirliği maç sonucu 1-0

Süper Lig'in 26. haftasında bu sezon sadece 4 galibiyeti bulunan ve ligin son sırasında yer alan Denizlispor, düşme hattındaki rakibi ve son 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Gençlerbirliği'ni konuk etti. İki takım da kazanarak kritik bölgeden uzaklaşmak istiyor.

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Maçın ilk yarısında Denizlispor baskılı bir oyun oynadı. Denizlispor 7. dakikada tehlikeli geldi. Ege temsilcisinin kontratağında Gençlerbirliği savunmada eksik yakalandı. Sagal topla birlikte ilerledi ve müsait pozisyondaki Mesanovic'i gördü. Bosnalı futbolcu rakibine bir feyk attıktan sonra şutunu çekti ancak kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

14.dakikada Denizlispor bir kez daha tehlikeli geldi. Mustafa Yumlu hücuma desteğe çıktı. Mesanovic ile paslaşmalardan sonra yerden ceza sahası çizgisinin önündeki Rodallega'ya ortasını yaptı. Kolombiyalı forvet oyuncusu gelişine şutunu çıkardı ancak top yan direğe çarparak auta çıktı. Bu dakikalarda ev sahibi ekip gol için rakip kaleye yüklendi.

ARADIĞI GOLÜ 19'DA BULDU

Denizlispor, aradığı golü 19. dakikada Mesanovic'le buldu. Rodallega savunma arkasına koşu yapan Mesanovic'e pasını attı. Bosnalı futbolcu, topu çekip plase şutunu köşeye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı 1-0 Denizlispor üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gençlerbirliği beraberlik golü için baskısını artırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Dakika 70'te konuk ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Ayite ceza sahasına ortasını gönderdi. Sandro Lima kafa vuruşunu yaptı Denizlispor kalecisi Cenk Gönen son anda çıkardı. Seken topa Sonder Dikmen ıska geçti ve net gollük pozisyonu değerlendiremedi.

73. dakikada Denizlispor'da Rodallega net pozisyonu değerlendiremedi. Kontratakta savunma arkasına gönderilen topla kaleci Nordfeldt ile karşı karşıyaka kalan Rodallega, şutunu attı ancak Gençlerbirliği kalecisi topu çıkardı.

Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Denizlispor, aldığı bu 3 puanla ligdeki sıralamada rakibi Gençlerbirliği'nin üstüne çıkmış oldu.