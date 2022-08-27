(ÖZET) Arsenal-Fulham maç sonucu: 2-1

Uzun yıllardır İngiltere Premier Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan Arsenal yeni sezona rüya gibi bir başlangıç yaptı... Crystal Palace, Leicester City ve Bournemouth galibiyetleriyle 3'te 3'le sezona giren Kırmızı-Beyazlılar bu akşam da Fulham'ı konuk etti.

İlk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci 45 dakikasında tam 3 kez gol sevinci yaşandı. 56'da Fulham yıldızı Aleksandar Mitrovic'in sayısıyla deplasmanda 1-0 öne geçti. Bu gol Sırp forvetin Fulham kariyerindeki 100. golü olurken, Topçular'ın cevabı gecikmedi.









64'te Norveçli oyuncu Martin Ödegaard skora dengeyi getirdi. Mücadelede son 5 dakikaya girilirken, Arsenal'in, Manchester City'den renklerine bağladığı Gabriel Jesus sahneye çıktı ve Kırmızı-Beyazlılar'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Mikel Arteta'nın öğrencileri 4'te 4 yaptı, puanını 12'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Liverpool ve Wolverhampton'la berabere kalıp, Brentford'u yenen Fulham ise ilk mağlubiyetini yaşadı, 5 puanda kaldı.