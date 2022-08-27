(ÖZET) Arsenal-Fulham maç sonucu: 2-1
İngiltere Premier Ligi'nin 4. haftasında lider Arsenal sahasında Fulham'ı konuk etti. Topçular, 56'da Aleksandar Mitrovic'in golüyle 1-0 geriye düşse de 64'te Martin Ödegaard ve 85'te Gabriel Jesus'un sayılarıyla 2-1 kazanmasını bildi. Bu sonuçla Arsenal 4'te 4 yaparak zirvedeki yerini korudu.
Uzun yıllardır İngiltere Premier Ligi'nde hayal kırıklığı yaratan Arsenal yeni sezona rüya gibi bir başlangıç yaptı... Crystal Palace, Leicester City ve Bournemouth galibiyetleriyle 3'te 3'le sezona giren Kırmızı-Beyazlılar bu akşam da Fulham'ı konuk etti.
İlk yarısından gol sesi çıkmayan mücadelenin ikinci 45 dakikasında tam 3 kez gol sevinci yaşandı. 56'da Fulham yıldızı Aleksandar Mitrovic'in sayısıyla deplasmanda 1-0 öne geçti. Bu gol Sırp forvetin Fulham kariyerindeki 100. golü olurken, Topçular'ın cevabı gecikmedi.
64'te Norveçli oyuncu Martin Ödegaard skora dengeyi getirdi. Mücadelede son 5 dakikaya girilirken, Arsenal'in, Manchester City'den renklerine bağladığı Gabriel Jesus sahneye çıktı ve Kırmızı-Beyazlılar'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla Mikel Arteta'nın öğrencileri 4'te 4 yaptı, puanını 12'ye yükseltti ve zirvedeki yerini korudu. Liverpool ve Wolverhampton'la berabere kalıp, Brentford'u yenen Fulham ise ilk mağlubiyetini yaşadı, 5 puanda kaldı.