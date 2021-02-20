ÖZET | Alanyaspor - Galatasaray maç sonucu: 0 - 1
Haftanın kritik maçında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 yendi ve galibiyet serisini sürdürdü. Fatih Terim'in ekibi böylece liderliğini sürdürürken bu sezon Alanyaspor'a karşı ilk kez kazandı. Muslera son anlarda yaptığı kurtarışlarla maça yine damgasını vuran isim oldu.
Galatasaray Süper Lig'in 26.haftasında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi ve üst üste 7. galibiyetini aldı. Muslera'nın bu sezon oynadığı tüm lig maçlarını kazanan Galatasaray liderliğini de sürdürdü
STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Tayfur, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Umut (Dk. 83 Kadzior), Efecan, Salih (Dk. 90 Mustafa), Davidson, Babacar
GALATASARAY: Muslera, Henry (Dk. 90 Babel), Etebo, Ömer (Dk. Donk), Yedlin, Luyindama, Mostafa, Marcao, Emre Kılınç (Dk. 79 Taylan), Arda (Dk.79 Kerem), Fernandes (Dk. 82 Linnes)
GOL: Dk. 18 Emre Kılınç (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Babacar, Salih, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
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MAÇ BAŞLADI
3.dakikada sol kanattan Ömer Bayram geldi ortasını savuma uzaklaştırdı
4.dakikada sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Salih Uçan kullandı, plase vuruşu yandan auta gitti
DİREKTEN DÖNDÜ! 6.dakikada sol kanatta topu kazanan Mostafa Mohamed ceza sahasına girip plase bir vuruş yaptı top yan direkten döndü
NET FIRSAT! 11.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Onyekuru kaleci ile karşı karşıya durumda plase vuruşunu yaptı top yandan auta gitti
YİNE DİREKTEN DÖNDÜ! 17.dakikada Salih Uçan ceza sahasına girmeden plase bir vuruş yaptı top direkten geri geldi
GOL! 18.dakikada Galatasaray Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti. Savunmanın arkasına sarkan Emre Kılınç şutunu çekti savunmadan seken topu bir kez daha tamamladı ve golü attı
22.dakikada kazanılan serbest vuruşu Babacar kullandı şutu üstten auta gitti
MUSLERA KURTARDI! 27.dakikada sağ kanattan Efecan ortaladı uygun durumda Babacar dokundu ancak kaleci Muslera son anda topu çıkardı
36.dakikada orta alanda Babacar ile Luyindama arasında yaşanan pozisyonun ardından Luyindama kısa süreli sakatlık geçirdi. Yüzüne bandaj yapılan Luyindama oyuna devam etti
SARI KART! 37.dakikada Babacar yaptığı faul sonucu hakemden asrı kart gördü
45.dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Salih ortaladı ön direkte Tzavellas'tan seken topa arka direkte Berkan dokunamadı
NET FIRSAT! 45+2.dakikada sol kanattan Ömer ortaladı kale sahasında Onyekuru dokunamadı seken topa Mohamed vurmak istedi Tzavellas'tan seken topu Onyekuru tamamlamak istedi ancak şutu kornere gitti
İlk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi
İkinci yarı başladı
47.dakikada sağ kanattan Salih ortaladı Galatasaray savunması son anda topu kornere attı
49.dakikada sağ kanatta korneri Salih kullandı ön direkte Babacar dokundu ancak arka direkte Moubandje tamamlayamadı
52.dakikada Alanyaspor bu kez sol kanattan köşe vuruşunu kullandı kale sahasında en son Caulker kafayı vurdu ama top kaleci Muslera'da kaldı
NET FIRSAT! 62.dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tayfur iki rakibini geçip yerden sert vurdu kaleci Muslera son anda topu ayakları ile çıkardı
SARI KART! 64.dakikada Alanyaspor'da Tzavellas orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
66.dakikada ceza sahasına girmeden Davidson şutunu çekti ancak top farklı biçimde auta gitti
NET FIRSAT! 68.dakikada uzun gelen pası ceza sahası önünde bir anda alan Onyekuru bekletmeden vurdu ancak şutu farklı biçimde dışarı gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 79.dakikada oyundan Arda ve Emre Kılınç çıktı yerlerine Taylan ve Kerem girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 82.dakikada oyundan Gedson Fernandes çıktı yerlerine Linnes girdi
83.dakikada sağ kanattan Efecan geldi ortasına Umut uçarak kafayı vurdu ancak top yandan dışarı gitti
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 84.dakikada oyundan Umut çıktı yerine Kadzior girdi
85.dakikada Kadzior ceza sahası dışından vurdu şutu yandan auta gitti
MUSLERA KURTARDI! 88.dakikada sağ kanattan gelen ortaya arka direkte Caulker kafayı vurdu kaleci Muslera topu kale sahasında kontrol etmeyi başardı
MUSLERA MÜTHİŞ ÇIKARDI! 90+2.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Mustafa Pektemek kafayı vurdu Muslera ayakları ile topu çıkardı
Mücadeleyi Galatasaray 1-0 galip tamamladı
Maçtan notlar
Süper Lig’in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray’da Süper Lig’de son oynanan Kasımpaşa maçına göre ilk 11’de 3 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan maça Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed 11’i ile çıktı.
Galatasaray’ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Babel, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ozornwafor yer aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligin 25. haftasında Kasımpaşa ile yapılan maça ilk 11’de başlayan 3 futbolcusuna Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev vermedi.
Kasımpaşa maçının başlangıç kadrosunda mücadele eden Linnes, Kerem Aktürkoğlu ve Babel’in yerine Yedlin, Arda Turan ve Onyekuru ilk 11’de yer buldu.
Ev sahibi takımda 3 değişiklik
Aytemiz Alanyaspor’da, ligde son yapılan Atakaş Hatayspor maçının 11’ine göre 3 değişikliğe gidildi. Akdeniz temsilcisi Galatasaray karşılaşmasına Marafona, Tayfur Bingöl, Tzavellas, Caulker, Moubandja, Umut Güneş, Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan, Efecan Karaca, Davidson, Babacar 11’i ile çıktı.
Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Mustafa Pektemek, Efkan Bekiroğlu, Juanfran, Emmanouil Siopis, Damian Kadzior yer aldı.
Son yapılan Atakaş Hatayspor müsabakasına 11’de başlayan Juanfran, Ceyhun Gülselam, Siopis teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Tayfur Bingöl, Berkan İsmail Kutlu ve Umut Güneş sahaya çıktı. Alanyaspor, Çağdaş Atan ile çıktığı iki maçta da rakibini mağlup etti. Ligin 5. haftasında deplasmanda Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden turuncu yeşilli takım, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de rakibini 3-2 mağlup ederek, kupadan eledi.