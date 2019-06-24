Ozan Kabak transferinde son dakika! Almanlar duyurdu...

Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında ayrılarak Stuttgart'ın yolunu tutan Ozan Kabak'ın geleceğiyle ilgili hareketli saatler yaşanıyor. Takımının küme düşmesi sonrası bu yaz başka bir kulübe transfer olmasına kesin gözüyle bakılan 19 yaşındaki milli stoperle ilgili Almanlardan gündeme bomba gibi düşen bir son dakika haberi geldi.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Mats Hummels'i Borussia Dortmund'a gönderen Bayern Münih, Ozan'ın sözleşmesinde bulunan 15 milyon euroluk serbest kalma maddesini çok cazip bularak harekete geçti. Yalnızca yarım sezon top koşturduğu Bundesliga'da kısa sürede büyük etki yaratan genç yıldız, yılın çaylağı ödülüne layık görülmüştü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler