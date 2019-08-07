Osmanlıspor hazırlıklarını Ankara’da sürdürdü

Bolu kampını tamamlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, hazırlıklarına Ankara’da devam etti.

07 Ağustos 2019, Çarşamba 23:49
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Osmanlıspor hazırlıklarını Ankara’da sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 günlük iznin ardından Batıkent Tesisleri’nde toplanan mor-sarılılar, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenman gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, günün tek antrenmanına iki grup halinde yapılan ısınma koşusuyla başladı. Saha kenarına kurulu istasyonlardaki koordinasyon çalışmasının ardından oyuncular, 5’e 2 top kapma oyununa geçti.

Antrenmanın ikinci bölümünde koordinasyona yönelik pas organizasyonunda bulunan mor-sarılılar, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı sonlandırdı.

Osmanlıspor, yarın yapacağı çift antrenmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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