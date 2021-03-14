Osman Özköylü: Gelişim sürecimiz çok olumlu ilerliyor

Balıkesirspor’un son 6 haftada maç kaybetmediğini hatırlatan Özköylü, şunları kaydetti:

"Rakiple ilgili yaptığımız planlamayı doğru şekilde sahaya yansıtmamız gerekiyordu. Onların eksik yönlerini değerlendirip, kendi oyunumuzu kabul ettirmek bizim için en önemli noktaydı. Maça iyi başladık, oyunumuzu kabul ettirdik, golleri bulduk. Maç gidişatında çok daha iyi olabilirdi. İkinci yarı başında rakibimizin biraz direnç gösterdi. En azından bir golle umutlanmaya çalıştılar. Gol bulmak için agresif oynayıp, bizi oynatmadılar. Biraz daha akıllı oynayabilseydik, maçı daha önce koparabilirdik. Önemli olan bu zor maçı kazanmaktı. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Her geçen hafta üstüne koyarak gidiyorlar. Geldiğimiz günden bu yana gelişim sürecimiz çok olumlu ilerliyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda da aynı sonuçları almak en büyük temennimiz."

AA