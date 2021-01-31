Onur Kıvrak, Türk Milli Takımı’nda da forma giymiş başarılı bir futbolcudur. Yılın Kalecisi, Yılın Genç Yeteneği ve Yılın En İyi Yerli Futbolcusu gibi türlü başarılara sahip olan bu sporcunun kişisel özellikleri ve kariyer yaşamı oldukça merak edilmektedir.

Onur Kıvrak nereli?

Onur Kıvrak, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde doğmuştur. Ancak ailesi bir yıl kadar sonrasında İzmir’e yerleşmiştir. Genç futbolcunun yeteneğini ilk kez keşfetmesi de İzmir’de yaşadığı dönemlerde olmuştur.

Onur Kıvrak kaç yaşında?

Onur Recep Kıvrak, 6 Aralık 1988 senedinde Alaşehir’de dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar futbol ile uğraşan sporcu şu an 32 yaşındadır.

Onur Kıvrak hangi takımlarda oynadı?

Onur Kıvrak altyapı kariyerine 1996 senesinde başlamıştır. Genç sporcunun ilk kez forma giydiği amatör takım Yeşilova’dır. Kıvrak, yaklaşık 8 sene altyapıda faaliyet göstermesinin ardından 2004 senesinde profesyonel kariyerine başlamıştır. Bundan sonra da sırasıyla Karşıyaka ve Trabzonspor takımlarında forma giymiştir. Futbolcunun Karşıyaka kariyeri 2004 – 2008, Trabzonspor kariyeri ise 2008 – 2018 yılları arasında devam etmiştir.

Onur Kıvrak, Trabzonspor oyuncusu olarak faaliyet gösterdiği zaman A milli takıma da çağrılmıştır. Bu formayla 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarında ilk on bire ismini yazdırmıştır.

Onur Kıvrak futbolu ne zaman bıraktı?

Onur Kıvrak, kariyerine çok sayıda başarı sığdırmış bir oyuncudur. Ancak kendisi son olarak Trabzonspor’da forma giymiş ardından da futbolu bıraktığını açıklamıştır. Bu bağlamda, Onur Kıvrak ile Trabzonspor arasındaki sözleşme 13 Ocak 2019 tarihinde sona ermiştir. Bu takımda oynadığı sürece toplam 113 maça çıkmıştır.

Onur Kıvrak’ın maaşı ne kadardı?

Onur Kıvrak güncel durumda futbolcu olarak bir gelir elde etmemektedir. Ancak yetenekli sporcunun son sözleşmesinde 4,5 sezon için toplamda 11 milyon 250 bin avro tutarında bir garanti ücrete yer verilmiştir.

Onur kıvrak hem lig maçlarında hem de milli spor maçlarında kaleci olarak sorumluluk üstlenmiştir. Bu bağlamda takım içerisindeki sorumluluğu savunmanın en arka sırasında durmak ve kaleye top girişini engellemek şeklindedir. Kaleciler, kendi ceza sahası sınırlarında topa el ile dokunma yetkisi verilen tek mevkidir. Kalecinin sakatlandığı durumlarda ise maç durdurulmakta ve tedavi saha içinde yapılmaktadır. Buna ek olarak genellikle de “1” numaralı formanın sahibi olarak maç alanına çıkmaktadırlar.

Onur Kıvrak takım istatistikleri nasıldır?

Onur Kıvrak, kariyer yaşamı boyunca sırasıyla; altyapı, 1. Lig, Süper Lig ve A Milli Takım maçlarına çıkmıştır. Bu bakımdan sporcunun takım istatistiklerini, kulüp takım ve milli takım olmak üzere iki farklı şekilde incelemek mümkündür. Takım istatistiğinde bakılan skorlar; maç, gol ve asist olarak sıralanır. Onur Kıvrak takımda kaleci olarak görev aldığından yalnızca maç istatistiğine sahip bir futbolcudur.

Onur Kıvrak, Karşıyaka forması giydiği uzun yıllar boyunca toplamda 18 maça çıkmıştır. Futbolcunun bu takımda geçirdiği 2005 – 2006 sezonundaysa hiçbir maça çıkmadığı bilinmektedir. Yetenekli kaleci Trabzonspor’a transfer edildiğinde maç sayısı doğrudan bir artış göstermiştir. Bu takımın ilk iki sezonunda fazla ön plana çıkmasa da takımın başına Şenol Güneş’in gelmesiyle aktif bir şekilde oynamaya başlamıştır. Onur Kıvrak, Trabzonspor ile sözleşmeli olduğu süre boyunca 171 maça çıkmıştır. Buna göre futbolcunun toplam kulüp maç istatistiği 189 olarak hesaplanmaktadır.

Onur Kıvrak, kulüp maçı kadar olmasa da milli takım maçında da kaleci olarak forma giymiştir. Bu bakımdan Onur Kıvrak, milli takım istatistiğine toplamda 62 maç yazdırmayı başarmıştır. Yetenekli sporcu oynadığı maçlarda ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok galibiyet sevinci yaşamış ve takımıyla birlikte birçok kupa kazanmıştır.