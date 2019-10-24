Siyah-Beyazlılar’da yeni Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yaptığı kulübe destek olma çağrısına taraftardan anında karşılık geldi. Beşiktaş’a gönül verenler, Twitter üzerinden başlattıkları, ‘Omuz omuza Kartal Yuvası’na’ kampanyasıyla kulübün resmi mağazalarından lisanslı ürün almaya başladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de 1903 formayla katıldığı kampanyaya, yönetim kurulundan birçok isim başta olmak üzere, sanat ve spor camiasınıdan da da Siyah-Beyazlı renklere gönül veren isimler de dahil oldu. Twitter’da uzun süre en çok konuşulan konular sıralamasında zirvede bulunan etikete, yoğun destek verildi.

Başkan’ın ilk maçı

Beşiktaş-Braga mücadelesi, Siyah-Beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi’nin bu görevindeki ilk maçı olacak. Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda Beşiktaş Kulübü’nün 34. başkanı seçilen Çebi, başkan sıfatıyla ilk kez tribündeki yerini alacak. Çebi, görevi devraldığı başkan Fikret Orman’ın döneminde yaklaşık 6,5 yıl İkinci Başkan olarak görev yapıp yönetici olarak birçok mücadelede takımı takip etmişti.