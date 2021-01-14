Okan Eken, Manisa FK’da

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta ilk yarıyı lider tamamlayan ve ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Manisa Futbol Kulübü, dış transferde golcü oyuncu Okan Eken’i kadrosuna kattı. Takımın kamp yaptığı otelde gerçekleşen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve Sportif Direktör Taner Savut da yer aldı.

“Bu takımda olduğum için mutluyum”

2,5 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki golcü oyuncu Manisa FK’ya transfer olduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Futbol Şube Sorumlusu Fikret Taşçı ve Sportif Direktör Taner Savut da Manisa ekibi ile sözleşme imzalayan Okan’ı kutlayarak başarılar diledi.

Okan Eken kimdir?

1992 Bursa doğumlu olan Okan Eken, futbola Kestel Belediyespor’da başladı. Sırasıyla Zonguldak Kömürspor, Keçiörengücü, Sarıyer ve Sakaryaspor formalarını giyen Okan, son olarak Ankara Demirspor forması giydi. Kariyerinde 179 resmi maça çıkan Okan Eken, 55 gol kaydetti.