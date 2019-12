Obradovic: Koşulsuz destek için teşekkür ederim

Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’deki Zenit yenilgisi sonrası Obradovic 6 yıllık süreçte ilk kez olumsuz eleştiriler almaya başlamıştı. Tecrübeli çalıştırıcının bir de maç sonundaki “Her şeyle ilgili birazcık düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır” söylemi kafaları karıştırmıştı. Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü önceki gün, “Obradovic’e dair en ufak bir soru işaretimiz bulunmamaktadır” açıklamasıyla güven tazelemişti. İşte bu iki günlük yoğun gündem sonrası Sarı-Lacivertliler’in dün Ülker Spor Salonu’nda Teksüt Bandırma’yı 89-79 yendikleri maçın ardından Obradovic kafalarda oluşan soru işaretlerine tek tek cevap verdi.

‘Onlar hepimizden daha önemli’

Öncelikle, Bandırma maçında kendisine güzel bir karşılama yapan taraftarlarının desteğine vurgu yapan coach Zeljko Obradovic, “Yaklaşık 6 küsur yıldır buradayım. İnanılmaz bir destek var. Kalpten söylüyorum, desteklerini hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hem bana hem de takımımıza karşı inanılmaz bir destekleri var. Onlar hepimizden daha önemliler. Senelerdir bize destek veriyorlar ve onlar olmasa bizim işimizin hiçbir anlamı yok. Bizimle devam etmelerini diliyorum. Onlara en iyimizi yapacağımıza dair söz veriyorum. Tabii ki bu kolay olmayacak” diye konuştu.

‘Gelecekte neler yapmamız gerektiğini konuştuk’

Yaşadıkları zor süreçte yönetimle de bir toplantı yaptıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: “Başkan Ali Koç ve Başkan Vekilimiz Semih Özsoy’la birlikte toplantı yaptık. Toplantıda Genel Menacerimiz Maurizio Gherardini de vardı. Kendileriyle bulunduğumuz durumu nasıl iyileştirebileceğimize ve bu durumdan nasıl çıkabileceğimize dair görüştük. Toplantımız çok iyi geçti. Gelecekte daha iyi seviyede olmak için neler yapmamız gerektiğini hep birlikte konuştuk. İkisine de koşulsuz destekleri için teşekkür ediyorum. Özellikle Semih Bey’e teşekkür ediyorum çünkü her zaman bizimle ve bizimle inanılmaz vakit geçirerek bize her zaman yardımcı olmaya çalışıyor. Umarım yaşanan her şey, takım olarak nasıl bir yerde olduğumuzu, ne kadar büyük bir kulüpte bulunduğumuzu ve insanların bize nasıl reaksiyon göstererek destek olduklarını anlayıp, yüzde yüzümüzü değil daha fazlamızı vermemiz gerektiğini kavrayacağız.”

‘Yeni sözleşme’ tezarühatına Başkan Koç’tan alkış

Bandırma maçı bitimi yaptığı açıklamaların ardından Obradovic Birsel Vardarlı Demirmen’in dün Metro Enerji Salonu’ndaki jübilesine katıldı. Tüm Fenerbahçe camiasının bulunduğu jübilede Başkan Ali Koç, Obra’yı sarılarak karşıladı. Fenerbahçe Beko taraftarı “Obradovic‘e yeni sözleşme ” tezahüratlarını Başkan Ali Koç’un bulunduğu locaya doğru dönerek yapınca Başkan Koç da ‘Alkış’ yaparak tezahürata katıldı.

Semih Özsoy: İmzaların değeri yoktur

Fenerbahçe Spor Kulübü asbaşkanı Semih Özsoy, Obardovic’in istediği müddetçe takımın başında kalacağını belirtti. Fenerbahçe Öznur Kablo’nun Birsel Vardarlı Demirmen için düzenlediği törene katılan Özsoy şunları söyledi: “Hoca istediği sürece devam eder. İmzaların pek değeri yoktur, gönüldür. Zeljko bizim için hakikaten farklı. Erkek basketbolda Zeljko’dan öncesi ve sonrası vardır. EuroLeague’de 19 maçımız var, kaybetmeden devam etmek istiyoruz.”