Nihat Özdemir: Yayıncı kuruluş ile anlaşamadık

TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir, açıklamalarda bulundu

Nihat Özdemir, "Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık. beIN Sports'un TFF ile yapmış olduğu sözleşmenin tüm maddelerine uymasını bekliyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi de TFF göndermiş bulundurmaktadır"

"Localarda taraftar almaya başladık ancak bu yeterli değil. İstediğimiz, UEFA'nın da isteği olan yüzde 30 kapasiteyle oynamak istiyoruz. Başakşehir ve Sivasspor 'un gelecek hafta Avrupa maçları var. Bu maçların ve milli maçların yüzde 30 kapasiteyle oynanmasını istiyoruz. Bunun için Sağlık Bakanlığı'na talebimizi ilettik" ifadelerini kullandı.