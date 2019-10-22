NBA'de merakla beklenen 2019-20 sezonu başlıyor ve bu kez perde, yaz dönemindeki hamlelerin etkisiyle çok daha büyük bir heyecanı vaat ederek açılıyor.

2019’un yaz dönemiyle NBA, son dönemlerde ve hatta tarihinde pek görülmemiş bir süperstar sirkülasyonu yaşadı. Bir süredir işleyen üç süperstarlı formül, yerini iki süperstarlı birçok takımın oluşumuna bıraktı. Nitekim iki süperstarlı yapılar, lig genelinde daha ideal düzende bir rekabeti sağlarken takım içinde de kadro yapılanmalarında daha ideal bir tablo yarattı. Hatta iki süperstar çevresinde kurulan ideal yapılar, fazlaca yıldızın yer aldığı kadroların bazı ufak tamamlayıcılarına ihtiyacı azaltarak biz Avrupalılar’ın onları EuroLeague ve EuroCup'ta izleme şansı elde etmelerini sağladı. Jonas Jerebko, Shalvin Mack, Greg Monroe, Sam Dekker gibi isimler Avrupa basketbolunun önemli eklemeleri oldular.

Şüphesiz yazın en flaş olayı, geçtiğimiz sezon Toronto Raptors ile şampiyonluğa ulaşan ve Finaller MVP'si olan Kawhi Leonard'ın Los Angeles Clippers ile anlaşması oldu. 1993 ve 1998'de Michael Jordan, Finaller MVP'si olduktan sonra basketbola ara verme yoluna gitmişti ama ilk defa bir oyuncu, finallerin en değerlisi olduğu gibi şampiyon takımından başka bir ekibe transfer oldu. Kawhi'ın yaz dönemindeki hareketi sadece kendisiyle alakalı olarak flaş niteliğini almadı çünkü başka takımla kontratı olan bir süper yıldızın daha hareketine yön verdi ve Paul George, Kawhi Leonard'ın güç oluşturmak istediği diğer star olarak Thunder'dan takas edildi.

Yazın diğer flaş hamlesi ise beklenenin gerçekleşmesi sonucunda Anthony Davis'in Los Angeles Lakers'a takası oldu. LeBron James ve Anthony Davis'in oyun tarzı anlamında oluşturacakları kusursuz birliktelik, üçüncü süperstar hamlesiyle güçlendirilmek istendi fakat bu noktada en büyük aday olan Kawhi konusunda istedikleri sonucu alamadılar. Son ana kadar bitmesini bekledikleri bu transfer gerçekleşmeyince serbest oyuncu pazarında sıkıntı yaşasalar da gelinen noktada, mevcut şartlar altında akılcı hamleler gerçekleştirdiklerini söylemek mümkün.

Büyük hamlelerden bazıları da Doğu'da Brooklyn Nets tarafından yapıldı. Zamanında yaptıkları yıldız oyuncu operasyonunun yarattığı kamburdan yeni yeni kurtulup harika bir koç ve potansiyeli dikkat çeken bir malzemeyle olumlu işler yapmaya başladıktan sonra Kevin Durant ve Kyrie Irving gibi iki önemli süperstarı yapılarına eklediler. Bu sezon Durant'i kullanmaları mümkün gözükmese de Jarrett Allen, Caris LeVert, Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Rodions Kurucs gibi isimlerle kurdukları işleyen yapıya süperstarların yanı sıra DeAndre Jordan ve Taurean Prince gibi çok önemli iki takviye daha gerçekleştirdiler.

İki süperstarlı yapılardan bahsetmişken Kawhi Leonard & Paul George, LeBron James & Anthony Davis, Kyrie Irving & Kevin Durant ikililerinin yanı sıra belki en soru işaretli olan James Harden & Russell Westbrook ikilisi oluşturuldu. Joel Embiid & Al Horford da bu alana dahil olabilecek bir birliktelik oldu.

City of Angels

Bugün birçokları tarafından 2019-20 NBA sezonunun en büyük şampiyonluk adayı olarak Los Angeles Clippers gösteriliyor. Çünkü geçtiğimiz sezon All-Star arasında yapılan hamlelerle bu takım, yazın yapmayı planladığı hamleler adına elini güçlendirmeye gitmişti fakat yok saydıkları sezonda eldeki yapı yine de Play-Off yapmayı başarmıştı. Şimdi işleyen bu düzen, iki süperstar kazandı. Çok değerli bir koçla süperstarlarını kusursuz adapte etmeleri durumunda ürkütücü bir görüntü sunacakları aşikar.

Los Angeles'ın diğer cephesinde Lakers, sonunda aradığı süperstar ikilisine kavuştu. Ellerinde süperstar düzeyini zorlamaya aday bir Kyle Kuzma var. Bu isimlerin etrafına da Troy Daniels, Danny Green, Avery Bradley, Quinn Cook, Dwight Howard gibi önemli isimler eklediler. Bir de tabi sakatlığa kurban verdikleri bir DeMarcus Cousins var. Yıldızların liginde biraz arka planda kalsa da Frank Vogel gibi değerli bir koç seçimi yaptılar. Asistan koç olarak Jason Kidd’in tehdidinden sıyrılmayı başarırsa Vogel, bu takım için en ideal seçim olabilir.

Los Angeles'ın iki ekibi en son 2012'de ayrı ayrı olarak Konferans Yarı Finalleri'ni görmüşlerdi fakat hala NBA tarihinde Play-Off'larda hiç karşı karşıya gelmediler. Yine 2006'da buna yaklaşmışlardı fakat Lakers, 3-1 üstünlükten Suns'a seriyi 4-3 verince iki takım Konferans Yarı Finali'nde karşı karşıya gelme şansını kaçırmışlardı.

Daha önce NBA tarihinde Play-Off'ta hiç karşı karşıya gelmeyen bu ekipler, bu sene Batı'nın zirvesinde ilki başarmak için önemli adaylar konumundalar.

Ve diğerleri...

Houston Rockets, belirttiğim gibi bir araya getirildiğinde verimli kullanımı en zor ikiliyi James Harden ve Russell Westbrook ile oluşturdu. Bu zor yapının sahaya nasıl yansıyacağı büyük merak konusu ve onların da iddiasını belli edecek bir nokta. Fakat Chris Paul’ün ayrıldığı ortam, en azından şimdilik Harden’ın konfor alanını artırmış durumda.

Son şampiyon Toronto Raptors, Kawhi'ı kaybettikten sonra Marc Gasol ve Kyle Lowry'nin ilerleyen yaşlarıyla sınırlanabilecek katkı potansiyellerine rağmen Pascal Siakam, OG Anunoby, Fred VanVleet'in yanına eklediği Rondae Hollis-Jefferson ve Stanley Johnson'dan ekstra bir çıkış bekleyecek.

Al Horford hamlesiyle NBA'in gittiği yönün biraz tersinde hareket eden Philadelphia 76ers, Josh Richardson ile aslında oldukça tamamlayıcı bir hamleyi de yapmayı başardı. Fakat Simmons, Richardson, Tobias Harris, Horford ve Embiid ile NBA takımlarının çok aksinde bir oyun tarzına sahip olacakları ortada.

Geçtiğimiz yıl normal sezon lideri Milwaukee Bucks ise Giannis'i kardeşi Thanasis, Brook Lopez'i kardeşi Robin ile bir araya getirdiği aile şirketinin oyun yapısına çok uygun Kyle Korver ve Wesley Matthews gibi önemli takviyeler yaparak yine oldukça iddialı bir durumda.

Kevin Durant'i kaybeden Warriors ise D'Angelo Russell eklemesi sonucu Curry - Russell - Klay Thompson - Draymond Green ekseninde yine farklı şeyler vaat ediyorlardı ama koç Steve Kerr, Klay'in bu sezon oynamayacağını açıkladı. Yazın onlar için en özel hamlelerinden biri ise Willie Cauley-Stein takviyesi oldu.

Denver Nuggets, kadrosunda büyük bir değişim yaşamadı ama çok özel bir savunmacı Jerami Grant'i takım yapısına eklediler ve ayrıca geçtiğimiz yılın lottery seçimi olan ama sakatlık nedeniyle hiç kullanamadıkları Michael Porter Jr.'ı değerlendirmeye çalışacaklar ve yine Jokic liderliğinde iddialı durumdalar.

Utah Jazz, yazın mevcut gündeminde biraz arka planda kalsa da çok değerli bir hamleye imza atarak Mike Conley'i takıma kattı. Bojan Bogdanovic'i de almayı başardıkları süreçte Gobert ve Donovan Mitchell'ın hızla süren gelişimleriyle Batı'nın zirve adaylarından biri olarak dikkat çekiyorlar.

Celtics, yılların getirdiği draft ve eldeki potansiyelli malzeme avantajını istediği şekilde değerlendiremedi. Bu yaz Horford ve Irving'i kaybederlerken Kemba Walker'ı kadrolarına kattılar. Şu an uzun rotasyonunda ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar ve bir takas yapmaları bekleniyor. Sezon öncesinin onlar adına heyecan verici detaylarından biri, ikinci tur seçimi Carsen Edwards'ın sergilediği performans oldu.

Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook & Paul George ikilisini yıkarak bir değişim sürecine girdi. Ellerindeki Chris Paul, Steven Adams, Danilo Gallinari gibi yıldızların takas edilmeleri bekleniyor. Yeni bir yapı kurmak adına yazın Paul George takasıyla Shai Gilgeous-Alexander'ı kazanmış oldular.

Miami Heat, Jimmy Butler ile önemli yıldız takviyesi gerçekleştiren bir başka takım oldu. Artık onlar için sorun niteliği taşıyan Whiteside konusu da kapanmış oldu. Şimdi Chris Paul takası için uğraşıyorlar. Sezon öncesi dönem, onlar için de çaylak Tyler Herro'nun performansı açısından mutlu edicidir.

New Orleans Pelicans, uzun yıllardır Anthony Davis üzerine inşa ettiği düzeni yıkmak durumunda kaldı ama Davis’in değeri sonucunda gidişiyle bile önümüzdeki yıllar adına yine iddialı durumda kaldılar. İlk sıradan seçtikleri Zion Williamson'ın heyecanını yaşarlarken Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, Jaxson Hayes gibi potansiyelleri birleştirdikleri Favors, Redick gibi isimlerle büyük merak uyandırıyorlar. Sezon öncesi etabının da en iyi sonuçlar alan ekiplerinden biri konumundaydılar. Şu an için canlarını sıkan tek nokta, Zion Williamson'ı sakatlığı nedeniyle uzun bir süre kullanamayacak olmaları...

Dallas Mavericks, Porzingis'in de dönmesiyle sonunda Doncic & Porzingis ikilisini elde etti. Kadroda bulunan diğer Avrupalı oyuncularla da bizim coğrafyamızdaki basketbolseverler için heyecan yaratıyorlar. Yaz döneminde yaptıkları takviyelerin hepsinin Rick Carlisle'ın elinde büyük katkılar sağlamaları muhtemel olduğundan takım olarak neler yapacakları merakla bekleniyor.

Son olarak Damian Lillard ve CJ McCollum'un liderlik ettiği Portland TrailBlazers, uzun rotasyonunda ciddi değişimler yaşadı. Kadrolarına kattıkları Hassan Whiteside, Pau Gasol ve Anthony Tolliver ile merak uyandırıyorlar.

Temsilcilerimizde işler yolunda

NBA'deki milli oyuncularımızdan Ersan İlyasova, zaten kendini ispat etmiş çok değerli bir role sahip olsa da sezon öncesi maçlarında da Bucks'ın en dikkat çeken isimlerindendi. Mirotic'in de ayrıldığı yapıda yine önemli rol oyuncularından biri olacak.

Cedi Osman'ın ise Michigan'ın koçu John Beilein'in Cavaliers'ın başına geçmesiyle çok daha önemli bir gelişim kaydedeceğini belirtebiliriz.

Furkan Korkmaz, geleceği en merak edilen isimdi ve öyle olmaya da devam edecek. 76ers'ta kaldı ki bu ne kadar doğru bir tercih tartışılır ama mevcut kadro yapısında sürelerinin artmasını bekleyebiliriz.

Orçun Konaklılar