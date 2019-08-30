TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, pazar günü Muğlaspor ile deplasmanda oynayacağı sezonun ilk maçının hazırlıklarını sürdürürken, Ofspor'dan transfer ettiği golcü Volkan Akyıldız'ın lisansını henüz çıkaramadı. Gölcükspor'dan alınan Sedat Cengiz'in lisansı da yeni çıktı. Başkan Nurittin Özkat ciddi bir sorun bulunmadığını söyledi.

Transfer yasağını kaldırdıklarını ve borçlardan dolayı herhangi bir problem yaşamadıklarını anlatan Özkat, "Volkan'ın yurt dışından evrakının gelmesini bekliyoruz. Maç gününe kadar sorunu çözeceğiz. Camiamızın içi rahat olsun" ifadelerini kullandı.

Takımının gayet iyi durumda olduğunu söyleyen teknik direktör Yavuz İncedal da Muğlaspor'u yenerek sezona 3 puanla başlamak istediklerini belirtti.