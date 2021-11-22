TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek 3 maç sonra galip gelen Nazilli Belediyespor, hayata döndü. Bu sonuçla yeniden üst sıralar için umutlanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar, çok değerli bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını söyledi.

Artık çıkışa geçeceklerini bilerten Kar, "İstikrarlı bir şekilde gidişatımızı sürdürmek istiyoruz. Seri galibiyetlere ihtiyacımız var. Kırşehir Belediyespor maçı çok zorlu geçti. Neticede kazandık ve üzerimizdeki talihsizliği yendik. Bundan sonra çok daha iyi yerlerde olmayı amaçlıyoruz" dedi. (DHA)