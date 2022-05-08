Mustafa Gürsel: Play-off öncesi moral açısından önemli bir maçtı

Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Balıkesirspor'u 5-1 mağlup etti. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise play-off öncesi aldıkları bu galibiyetle moral depoladıklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte Play-off'lara hazırlanacaklarını ifade eden Mustafa Gürsel, sözlerini şu şekilde sürürdü: "Son 3 hafta kaybettik. Eksiklerimiz vardı, her maçın kendi hikayesi var. Bu maç bizim için play-off öncesi moral açısından önemli bir maçtı. Tekrar kazanarak moral bulak istiyorduk. Farklı kazandık. Mutluyuz ama mutluluğumuzu tam yaşayamadık. Santos'un ikinci yarıda adalesinden sıkıntı yaşadık o da bizi üzdü. Önemli olan tam kadro, moralli olarak taktiksel ve fiziksel olarak play-off maçlarına hazırlanmamız. Buna hazırlanıyoruz. Önümüzdeki 20 günü iyi değerlendirip başarıya ulaşan bir Bandırmaspor'u izletmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.