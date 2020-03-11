Mustafa Cengiz koronavirüs için önlem aldı

Deneyimli foto muhabirimiz Murat Akbaş'ın görüntülediği anda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dezenfektan ile ellerini temizliyor. Başta sağlık bakanı Fahrettin Koca olmak üzere yetkililerin yaptığı uyarıların ilk günden uygulamaya alındığı görüldü. Mustafa Cengiz de divan kurulu toplantısı için oturduğu yönetim kurulu masasında ellerini dezenfekte etti.

Başkan yardımcılarından Yusuf Günay da başkan Cengiz gibi ellerini dezenfekte etti.

Divan kurulunda üyelerin de uygulanması gereken tedbirlere özen gösterdiği, büyük kesimin birbirleriyle tokalaşmadığı ifade edildi.