İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Chelsea'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu maç öncesinde Tottenham Menajeri Jose Mourinho, eski takımı Chelsea ve Chelsea'nin yeni menajeri Thomas Tuchel'e yönelik yorumlarıyla dikkat çekti.

İngiliz basınına göre Tuchel'in üzerindeki baskıyı artırmak isteyen Mourinho, "Chelsea'de menajerlik yapmanın çok zor olduğunu sanmıyorum. Çünkü Chelsea ile 3 şampiyonluk yaşadım. Carlo Ancelotti de Conte de şampiyon oldular" dedi.

Açıklamalarının devamında ise Mourinho, "Çok çok zor olamaz çünkü orada kupalar kazandık. Chelsea'nin her zaman harika oyuncuları, harika takımları vardır ve iyi antrenörler, bu kulüplerle ve size başarılı olmak adına çok iyi fırsatlar sunan bu oyuncularla çalışmaktan mutluluk duyarlar. İki farklı dönemde çalıştım ve iki farklı dönemde de şampiyonluk yaşadım" ifadelerini kullandı.